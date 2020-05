Mooting met Klara: koe leukt saaie videovergadering op

Het is een idee van uit Roden afkomstige Peter Neef en Groninger Joost van Eerden. "Het is een manier om online vergaderingen wat leuker en luchtiger te maken", zegt Neef. Het concept is overgewaaid uit Amerika, waar je kunt videobellen met een lama.

Je hoort ineens 'móóóó!'

Het vergaderconcept heet Mooting. Via de website van het bedrijf kan je dier boeken. Via Zoom, Microsoft Teams of Google Hangouts kan vervolgens een vergadering gepland worden met een koe of schaap. Neef: "De kans is aanwezig dat tijdens een vergadering ineens 'móóóó!' geroepen wordt. Vandaar de naam Mooting."

Klara staat op de Blakenvelderhoeve van Tessa en Wim Ram in Langelo. Als Klara geboekt wordt, zet Tessa een camera in het land. Dan wordt de koe voor 30 euro een kwartier gefilmd. Dit kan ook met twee andere boerderijbewoners: Valentina de Lakenvelder en Sara het schaap.

Tessa Ram kruipt in de rol van regisseur tijdens de videovergadering (Rechten: RTV Drenthe)

Boer-burgerverbinding

Tessa en Wim Ram doen vooral mee, omdat ze de zeldzame koeienrassen wat meer bekendheid willen geven. Tessa: "Wij zijn altijd bezig met de boer-burgerverbinding. Dat valt dit jaar nogal in het water, omdat er door corona niemand op de boerderij mag komen. Zo hebben we toch publiek."

Neef onderschrijft dit: "We willen hiermee de boer wat meer verbinden met andere mensen." Hij hoopt dan ook dat er meer boeren zijn die mee willen doen met mooting. "Vooralsnog kunnen de dieren namelijk alleen nog meevergaderen op vrijdag. Maar we willen dit natuurlijk het liefst alle dagen van de week."