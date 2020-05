Ultieme poging om dubbeldeks terras in Havelte te mogen openen

De coronacrisis heeft er bij de horeca in Drenthe flink ingehakt. Restaurants en terrassen zijn al weken dicht. En dat terwijl het weer in het voorseizoen nog nooit zo mooi is geweest als nu. Ondernemers lopen veel inkomsten mis.

Maar vanaf maandagmiddag 12.00 uur mogen terrassen en restaurants weer open. Wel met allerlei regels om te voorkomen dat het coronavirus toeslaat. Vooral afstand houden is één van de belangrijkste regels. Wat extra ruimte creëren is daarbij wel handig. Brouwer besloot dat te doen met een dubbeldeks terras achter zijn hotel.

Een beetje flexibiliteit

"Normaal vraag je eerst een vergunning aan en ga je dan bouwen, maar door coronacrisis en de tijdsdruk hebben Gino Spijkerman van InterStage en ik besloten om nu al te gaan bouwen. Het is zo 1 juni", zegt Brouwer. "Dat heb ik ook gemeld bij de gemeente. Ik vraag om een beetje flexibiliteit. Het is ook maar tijdelijk. Over drie maanden is het weer weg."

Twee lagen op elkaar mag niet van de gemeente (Rechten: RTV Drenthe/Andries Ophof)

Het Meppeler bedrijf InterStage bouwt deze dubbeldeks terrassen vaak op festivals. Ze zijn gemaakt van stalen balken en zwart van kleur. Supersterk, volgens eigenaar Gino Spijkerman. Er zijn ook tekeningen en berekeningen van, gemaakt door deskundigen. Tijdens festivals en concerten doen ze dienst als VIP-terras.

Toch wil de gemeente Westerveld er niets van weten. De gemeente zit in een spagaat. Aan de ene kant wil ze de horeca helpen door ondernemers de ruimte te geven om terrassen groter te maken, maar aan de andere kant wil ze zich houden aan regels en moet dus een vergunning worden aangevraagd. Bovendien heeft Westerveld de Havelter ondernemer laten weten dat het bouwwerk niet in het dorp past.

We vinden het een geweldig initiatief om te overleven in deze tijd." buurman Hessel Dekker

Inmiddels zijn de buren van Brouwer ook naar de gemeente gestapt om hem te helpen. Buurman Hessel Dekker stuurde namens de buurt een brief. Zij vinden zijn aanpak positief. "We vinden het een geweldig initiatief om te overleven in deze tijd. We verwachten van de gemeente ook dat ze zich flexibel kan opstellen. Denk eens verder!"

Voor Abe Brouwer is het een manier om verloren inkomsten vanwege het coronavirus terug te halen en ruimte te scheppen om gasten kwijt te kunnen. In het restaurant heeft hij verschillende tafeltjes weggehaald, de zitjes kleiner gemaakt en spatschermen geplaatst, zodat het personeel het eten via een opening in het scherm aan de gasten kan geven.

Ruimte nodig voor gasten

"We hebben een restaurant en een hotel met negen kamers. De mensen blijven en willen bij ons eten. Ik kan op dit moment twintig gasten toelaten. Omdat we nu veel minder plek hebben vanwege de maatregelen rondom het coronavirus, kan ik na 1 juni nog maar twee gasten toelaten. Dat gaat niet."

Brouwer heeft overigens ook begrip voor de gemeente als het gaat om de eis om een vergunning te hebben. "Een tent was ook mogelijk. Dat had ons misschien minder problemen opgeleverd. Maar dit is beter", zegt de ondernemer.

De buren van de horecaondernemer zijn positief (Rechten: Andries Ophof)

"Maar als het niet mag, dan moeten we wat anders verzinnen. Ik zou het wel heel jammer vinden als we het moeten afbreken. Ik denk dat de gemeente nog steeds positief tegen ons plan aankijkt, maar dat de vergunning een probleem is. We hebben alle gegevens aangeleverd. Het enige wat ik vraag is om het om te draaien vanwege corona. Eerst bouwen en dan de vergunning aanvragen. Dat is best raar. Maar het zijn ook rare tijden."

Regels zijn regels, zegt gemeente

De gemeente heeft de buren in een reactie laten weten dat de voortgang vastzit op het ontbreken van een vergunning: "Vergunningverlening is mede in het leven geroepen zodat de overheid de veiligheid en ruimtelijke impact van aanpassingen kan toetsen. Voor de opbouw van het terras bij Ludiek is géén vergunning verstrekt waarin deze zaken getoetst konden worden. Daarom is het college genoodzaakt de ondernemer te verzoeken de constructie af te breken."

En het vervolg: "Er waren inderdaad stukken aangeleverd, maar voordat de beoordeling van de stukken gereed was, werd er al gebouwd. Dan is handhaving helaas het gevolg. Ik hoop hiermee het besluit van het college verduidelijkt te hebben."

Buurman Hessel Dekker snapt het niet. De horeca moest plotsklaps alles sluiten en ondernemers hebben wekenlang bijna geen inkomsten gehad. Nu er wel weer mogelijkheden zijn, zegt hij niet te begrijpen dat de gemeente niet wat flexibeler kan zijn.

Abe Brouwer en Gino Spijkerman geven nog niet op. Komende week hebben ze een gesprek met de gemeente. "Ik heb daar wel een positief gevoel over. Ik denk dat we de hele procedure nog gaan doorlopen. We kunnen bewijzen dat het veilig is. Mijn vraag is dan ook wat wij nog kunnen doen om het wel te mogen laten staan", legt Brouwer uit. "Ik hoop op een goed gesprek. Ik heb nu vier verschillende redenen gehoord waarom het niet kan. Ik kan me hun angst ook wel voorstellen, maar die kunnen we wegnemen. Is het 'nee' en blijft het zo, tja dan moeten we het wel afbreken."