Hans Vesseur neemt zijn wonderlijke droomavonturen in coma mee het theater in

De toedracht van het bijna noodlottige ongeval staat niet meer op z'n netvlies. Vesseur moest naderhand, maanden na dato, over alles worden bijgepraat. Alles vanaf die ene dag tot zijn wederopstanding was namelijk één grote waas.

"Er gebeurt van alles in je hoofd. Langzamerhand sijpelt de werkelijke wereld door. Je begint te reageren, maar omdat je in je dromen zit, sla je wartaal uit."

Van verhalen tot theatervoorstelling

Na een overtocht vanuit Duitsland ontwaakte Vesseur in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA). Later schreef hij de belevenissen uit zijn perverse wereld op. Zijn vrouw Marian, regisseuse op hobbymatige basis, zette de teksten om tot een toneelscript. De voorstelling wordt begeleid door zingende dochter Kris en hoofdrolspeler Wil Piete, die in de huid van Vesseur kruipt.

En hijzelf? Weer terug naar zijn eigen belevenissen gaat Vesseur dus niet. Een bewuste keuze. "Dat is ontzettend moeilijk. Het zijn teksten zonder kop, staart of plot. Als ik het zou doen, was het meer een voorleesmiddag of podcast geworden. We zochten iemand die het wél kon invullen. Wil doet dat perfect."

Bedfiets

Wie bij Verhalen van Tussenin denkt in een treurig schouwspel te komen, heeft het overigens mis. Vesseur: "Het is niet zo zwaar. Vooral een verhaal van iemand die verdwaald is in z'n hoofd en rechtstreeks vertelt wat hij van daaruit beleeft."