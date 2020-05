Dikdakkers: Serieuze boodschap in feestplaat 18 glazen bier = 1,5 meter

De Dikdakkers uit Meppel kennen we vooral van de feesthits in kroegen of feesttenten, maar met elkaar hossen of de polonaise lopen, zit er voorlopig niet in. Dat betekent ook dat alle optredens voor het feestduo Anton Geerts en Hans Voogd stilliggen. Maar ze komen met een nieuwe plaat, een feestplaat met een serieuze boodschap.

Het lied heeft de titel 18 glazen bier = 1,5 meter. "En dat hebben we zelf precies uitgerekend en nog opgedronken ook, negen biertjes de man", zegt Anton Geerts van de Dikdakkers.

Serieuze boodschap

Geerts over het ontstaan van het lied: "Er komen op dit moment weinig platen uit, dus het leek ons een leuk item om op te pakken. Maar het is dus ook een serieuze boodschappen. We willen mensen op deze manier aansporen om rekening te houden met die anderhalve meter en afstand te houden."

Het terras op?

Maar waar en wanneer moet 18 glazen bier = 1,5 meter ten gehore worden gebracht? Want er met elkaar op hossen lukt niet. "Tja, in de feesttenten en kroegen zullen we dit voorlopig niet horen", zegt Geerts. Hij houdt er rekening mee dat de Dikdakkers het hele jaar niet kunnen optreden op grote feesten. "Maar we hopen dat ons lied te horen zal zijn op de radiozenders en wellicht op de terrassen. Het begin is er, mooi weer, de horeca kan weer open. Wij willen gerust de terrassen op om op te treden!", aldus Anton Geerts.