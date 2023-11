Ruilen zonder huilen op speelgoedruilbeurs in Dalen

In de Weme in Dalen staan tafels vol met speelgoed te wachten op de opening van de speelgoedruilbeurs. Het speelgoed is 's ochtends ingebracht en door vrijwilligers gerubriceerd en getaxeerd.

De inbrengers van het speelgoed krijgen punten. Die kunnen ze gebruiken om nieuw speelgoed uit te zoeken, legt vrijwilliger Femmy uit. "We hebben tafels met verschillende hoeveelheden punten, van één tot zes. Dit is bijvoorbeeld een nette Ravensburger puzzel. Die is dan twee punten waard."

Merkspeelgoed en spullen die duurder zijn komen tot zes punten. "Een K3-mat waar je op kan dansen is dan wat meer punten. We hebben bijvoorbeeld ook gewoon FurReal Friends speelgoed, dat ook gewoon werkt. Dat is leuk, want wat niet werkt geven we weer mee terug."

Over die punten wordt overigens ook niet al te moeilijk gedaan, vertelt mede-organisator Anita de Haas. Het belangrijkste is namelijk dat het speelgoed een nieuwe duurzame bestemming krijgt. "Heel veel spullen worden weggedaan terwijl ze nog van supergoede kwaliteit zijn. En zeker speelgoed waar niet veel mee gespeeld is kan prima nog een tweede, derde of vierde ronde meenemen."