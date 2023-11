Nieuw prinsenpaar neemt stokje carnaval over in Emmen: 'Hele jaar op gewacht'

De elfde van de elfde. In de agenda's van feestvierders staat de dag met rood omcirkeld, want het carnavalsseizoen gaat dan van start. Op verschillende plekken in Drenthe worden dan een nieuwe Prins en Prinses carnaval gekroond, ook bij carnavalsvereniging de Zeskante Steen in de wijk Barger-Oosterveld in Emmen.

De oogjes zijn nog wat klein, maar de lach is nog duidelijk te zien op het gezicht. Rick Karsterberg en Cheryl Sulmann zijn het nieuwe prinsenpaar tijdens carnaval. Gisteravond werden ze op een feestje bij voetbalvereniging S.V.B.O. gekroond. "We hadden wat grapjes voorbereid", Karsterberg. "Vervolgens kwamen het podium op met ons eigen nummer. Dat was best spectaculair."

'Kippenvel'

"We hebben hier het hele jaar op gewacht", vult Sulmann aan. De nieuwe prins wordt altijd gekozen door de voormalige prins, daarna zoekt hij een prinses uit. "Ik heb eerder wel aangegeven dat ik het wilde worden. Dat het dan uiteindelijk is gelukt, maakt het wel heel erg leuk."

De kroning brengt natuurlijk verantwoordelijkheden met zich mee, gelukkig krijgt het nieuwe stel tips van hun voorgangers. "Vooral proberen her en der je slaap te pakken. Zo'n carnavalsweek is ontzettend intensief", vertelt de voormalige prinses Maaike Siekman. "Voor de rest, geniet er zoveel mogelijk van. De drukte, de mensen, het is echt heel leuk."

"Op de zondag van carnaval is een optocht waar zo'n 40.000 mensen komen kijken naar je. Dan krijg je wel kippenvel", vult voormalig prins Antoine Boxem aan. "Je moet er met volle teugen van genieten. En natuurlijk zijn we bereid om ze tips te geven als ze dat graag willen." Hij en Siekman mochten twee jaar een prinsenpaar vormen. Vanwege corona konden ze de eerste keer geen volledige carnavalsweek draaien.