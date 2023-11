Familie Koop verruilt bintjes voor buren: 95 woningbouwkavels op akker Barger-Oosterveld

Ruim vijf generaties lang boerde de familie Koop op akkers aan de oostzijde van Barger-Oosterveld. Maar aan die tijd komt een eind. Harald en Mariette Koop (broer en zus) hebben een plan voor 95 woningen op de landbouwgronden rond hun woningen.

Vanuit de achterzijde van haar woning heeft Mariette Koop oost- en zuidwaarts zicht op aardappelakkers. Decennialang is de grond in bezit geweest van de familie Koop. "Mijn vader heeft hier nog geboerd", vertelt ze. De bintjes worden in de toekomst ingeruild voor buren, vertellen broer en zus. De twee werken aan een plan voor 95 woningen op de tien hectare aan percelen rondom hun twee woningen. Qua oppervlakte is dat net iets minder dan het huidige Rensenpark in Emmen.

In de oksel van de Splitting en de Sint Gerardusstraat willen zij (achter de rij bestaande huizen) ruimte maken voor kavels met ruimte voor 24 vrijstaande woningen, 21 tweekappers en 29 schakelwoningen. Het idee is om twee derde van de kavels (met een omvang van 350 tot 650 vierkante meter) te verkopen. Het plan is om de rest te realiseren en te verhuren.

Voltooien Vlinderbuurt

Op centrale plekken van de nieuwbouwbuurt is ruimte vrijgemaakt voor groen, een speeltuin en een dierenweide. "Natuurlijk hadden we voor nog meer woningen kunnen gaan. Maar het moet wel een beetje leuk blijven." De hoofdontsluiting is bedacht op het kruispunt van de Splitting en de Dagpauwoog. Een tweede toegangsweg vanaf de Sint Gerardusstraat is bedacht voor fietsers en voetgangers.

Broer en zus zien de realisatie van het plan als de voltooiing van de Vlinderbuurt aan de overzijde van de Splitting. Deze uitbreidingswijk werd tientallen jaren geleden ontwikkeld. Wie naar een plattegrond van de wijk kijkt kan daar een vleugel van een vlinder zien. De tweede vleugel is feitelijk het plan van Koop.