Ex-coronapatiënt huiverig voor versoepeling maatregelen

"Aan de ene kant vind ik het zelf ook erg prettig om met mooi weer weer eens op een terras te zitten. Maar ik hoop dat iedereen zich beseft dat je je aan de regels moet houden", zegt Christian de Jong.

Hij is huiverig voor wat er gebeurt als er straks weer meer mag. "Corona is geen griepje. Als het je te pakken heeft, kun je net als ik zo op de IC belanden."

'Spannend om naar winkel te gaan'

De Jong heeft geen idee waar hij het virus heeft opgelopen. Maar nadat hij klachten kreeg, kwam hij heel snel op de intensive care-afdeling van het WZA terecht. Daar heeft hij vier weken aan de beademing gelegen. Na drie weken ging het nog bijna mis.

"Toen de beademingsbuis eruit ging, stopten zijn nieren ermee en kreeg hij hartfalen", herinnert Els de Jong zich. "Toen is hij weer geïntubeerd. Na een week werd hij voor de tweede keer wakker gemaakt en toen is het gelukkig helemaal goed gegaan."

Dat Christian nu weer thuis is, is voor beiden een enorme opluchting. Maar om maandag dan weer op het terras te gaan zitten, is voor Els een hele stap: "Ik vind de wereld nog wel heel spannend. Chris is heel erg ziek geweest en we hebben heel vaak gedacht dat het niet goed zou komen. Ik vind het daarom nog wel heel spannend om bijvoorbeeld naar de winkel te gaan."

De Jong houdt zijn bloeddruk goed in de gaten (Rechten: RTV Drenthe)

Klachten op lange termijn

Christian de Jong is genezen van corona, maar nog lang niet de oude. Hij is veel spiermassa verloren. "Ik wilde de dop van een fles sinaasappelsap afdraaien, maar ik kreeg het niet voor elkaar. Mijn vrouw heeft de fles opengemaakt", vertelt Christian.

De revalidatie kan een half jaar tot een jaar duren. Thuis doet hij oefeningen en twee keer per week krijgt hij fysiotherapie. Ook staat hij onder controle van artsen en worden er regelmatig bloedonderzoeken gedaan en longfoto's gemaakt.

Omdat corona een nieuwe ziekte is, is het ook nog afwachten wat hij er op de lange termijn aan overhoudt. Er zijn ex-patiënten die last hebben van hun longen of die bijvoorbeeld trombose krijgen. Dan ontstaan er bloedpropjes die bloedvaten kunnen afsluiten. De Jong heeft hier vooralsnog geen last van: "Maar je denkt er wel over na. Ik heb nu geen bijverschijnselen, maar dat kan over een week anders zijn."