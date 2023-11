Digitale Innovatie Hub moet Drentse bedrijven toekomstbestendig maken

Afgelopen week is in Noord-Nederland de Europese Digitale Innovatie Hub (EDIH) gelanceerd. "Het is een programma waarin we proberen zoveel mogelijk ondernemers te helpen de digitaliseringsslag te maken en bedrijven slimmer te laten werken", zegt Anne Wil Lucas van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) in het Radio Drenthe-programma Cassata .

Het programma moet de Drentse maakindustie concurrerend en toekomstbestendig maken. "We hebben een heel pakket aan maatregelen. Het begint met een intakegesprek waarin we kijken in welke mate een ondernemer zijn bedrijf al heeft gedigitaliseerd of slim heeft gemaakt. En waar de behoefte aan is. Maar we kijken ook of het personeel goed is opgeleid. En we helpen bij de financiering."

In eerste instantie neemt de NOM 80 maakbedrijven onder z'n hoede in Drenthe, en 80 in Groningen en Friesland. "Sommige ondernemers in Noord-Nederland hebben de stap al gemaakt, maar er zijn ook traditionele bedrijven die nog niet zo ver zijn. Voor hen wordt het lastig om de concurrentie bij te houden" , zegt Lucas. "Er is krapte op de arbeidsmarkt en het is moeilijk om geschikt personeel te vinden dat machines kan bedienen. Door digitalisering en robotisering kan dat deels worden overgenomen en maken we bedrijven klaar voor de toekomst."

"Zo voorkom je ook dat de productie naar lage lonenlanden gaat, daar kunnen robots ook bij helpen." Voor het project is 4 miljoen euro beschikbaar. Het kent een looptijd van zeven jaar. Dat geld komt voor de helft van het Rijk en de provincie en voor de andere helft van Europa. " Het is geen subsidie, maar wordt gebruikt om een programma te ontwikkelen dat ondernemers op weg helpt."

Er zijn honderd van dit soort hubs in heel Europa. Noord-Nederland specialiseert zich op zelflerende systemen, op slimme fabrieken. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van kennis die al in de regio aanwezig is. "We hebben veel maakindustrie, maar ook voorlopers die al van dit soort slimme systemen hebben. En die kunnen andere bedrijven helpen. Ook wordt er samengewerkt met noordelijke kennisinstellingen als hogescholen en de Rijksuniversiteit Groningen", aldus Lucas.