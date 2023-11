Hartenkreet van doodzieke Nikita (21) uit Zuidwolde: 'Het voelt uitzichtloos'

Verdrietige berichten uit Zuidwolde. De gezondheidssituatie van de 21-jarige Nikita Heuvelman wil maar niet verbeteren. Ze lijdt aan EDS, een zeldzame genetische bindweefselafwijking die in Nederland niet wordt behandeld. Dik een jaar geleden werd ze, met hulp van een succesvolle crowdfundings-actie, in Amerika twee keer geopereerd.

Ook heeft de drain die in haar hoofd is geplaatst nog niet voor verbetering van de druk gezorgd en daarom moet ze binnenkort opnieuw in België worden behandeld. Daarnaast heeft ze ernstige klachten door vaatcompressies (aderen die dichtgedrukt worden). Hiervoor zal in de toekomst nog een zware operatie volgen.