Moet je zondagochtend de weg op? Let op, want plaatselijk kan er een dik pak mist hangen. Daarvoor waarschuwt het KNMI, dat onder meer in het noorden van het land code geel heeft afgegeven.

Verkeer kan hinder hebben van de mist. In de dichte mist is het zicht minder dan 200 meter. Het advies is om langzamer te rijden en grotere afstand te bewaren tot andere weggebruikers. In de tweede helft van de ochtend lost de mist op.