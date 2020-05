Onbegrip over muziekverbod op terrassen in Midden-Drenthe

Ook in de gemeente Midden-Drenthe mogen de terrassen vanaf maandag weer open, maar in de dorpen in die gemeente kan het wel eens heel stil blijven. Op de terrassen is geen muziek toegestaan, heeft de gemeente laten weten.

Een flinke domper voor ondernemers in bijvoorbeeld Westerbork. Evenementenorganisator Jan Poort uit dat dorp trekt aan de bel.

Poort zou in samenwerking met restaurant De Turfsteker muziek verzorgen op het terras daar. "Geen festival-achtige toestanden hoor", zegt Poort. "Ons jaarlijkse festival Bork veur Bork kan niet doorgaan. Daarom wilden we nu bij de opening van de terrassen wat plaatselijke muzikanten akoestisch laten optreden. Maximaal in tweetallen, dus dan moet je denken aan bijvoorbeeld een zanger die wordt begeleid door een gitarist."

'Dit kan niet waar zijn!'

Maar door dat initiatief gaat nu een flinke streep. Jan Poort: "Niet alleen optredens zijn verboden in Midden-Drenthe: elke vorm van muziek wordt onmogelijk gemaakt. Horecaondernemers hebben te horen gekregen dat ze zelfs de boxen waar vaak wat achtergrondmuziek uit klinkt moeten uitzetten. Toen ik dat hoorde, dacht ik: dat kan niet waar zijn!"

De evenementenorganisator is vooral boos over het feit dat er geen enkele vorm van overleg met de ondernemers is geweest. "We hadden het juist zo goed uitgedacht. Waarschijnlijk zitten mensen vooral aan tafel met iemand uit het eigen huishouden waar je al weken mee opgesloten zit, dan ben je ook wel eens met elkaar uitgepraat. Met de muziek wilden we daarom een ander sfeertje op het terras brengen. En juist die muziek voorkomt wellicht dat mensen toch gaan rondsjouwen, bij elkaar aan tafel gaan hangen of uit verveling overmatig gaan drinken. Met de muziek heb je wat ander vermaak."

'Muziek mocht ook voor corona niet'

Burgemeester Mieke Damsma heeft begrip voor het onbegrip. "In deze moeilijke tijden gunnen we de ondernemers echt veel. Daar hebben we met elkaar ook goede afspraken over gemaakt. Zo mogen velen hun terrassen verruimen. Dat is voor de gemeente eigenlijk al behoorlijk meebewegen. Maar muziek is inderdaad niet toegestaan en dat heeft te maken met de plaatselijke verordening", legt Damsma uit.

Volgens de burgemeester is in de noodverordening rondom corona vastgelegd dat er op plekken waar normaal geen muziek is er nu ook geen muziek is toegestaan. En in de normale algemene plaatselijke verordening van de gemeente Midden-Drenthe staat al dat er op de terrassen geen muziek mag klinken. Ook niet voor de coronacrisis. Voor evenementen moet daar een vergunning worden aangevraagd. "Als er in het verleden al wel muziek op een terras in Midden-Drenthe was, dan is dat dus eigenlijk ook niet toegestaan", zegt burgemeester Damsma.

Geen uitzondering

Volgens de burgemeester kan ze nu geen uitzondering maken op deze regel, ondanks verschillende muzikale initiatieven in Westerbork. Mieke Damsma: "Dit is in het verleden zo bepaald door de gemeenteraad, daar kan ik dan niet zomaar tegen ingaan." Kan daar in de toekomst dan mogelijk wel verandering in komen? Daar vindt Damsma het nog te vroeg voor om over na te denken: "Laten we eerst maar eens kijken hoe het komende maandag op de terrassen gaat. Dan zien we de komende tijd wel wat er allemaal wel en niet mogelijk is.