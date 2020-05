Hart onder de riem voor horeca in Assen met bruisboodschap

Eentje steekt er trouwens met kop en schouders bovenuit en dat is die op de hoge reclamemast langs de A28 bij Assen-Noord van Greenledwalls. 'Proost, op weer een bruisende binnenstad', luidt de boodschap.

Bruispartij

Een actie die wel een beetje past bij de politieke partij die ooit ontstaan is in een kroeg, met de bedoeling Assen weer bruisend te maken. PLOP is na dertig jaar de beginstatus van bruispartij wel ontgroeid en is wat volwassener geworden als Stadspartij PLOP. Maar toch vond raadslid André Dik, die al sinds begin dit jaar thuis zit wegens ziekte, dat het na zo'n lange periode zonder horeca 'weer mag gaan bruisen in de stad'. "Ik mag dan al wel een tijdje uit de running zijn, maar ik blijf betrokken en maak me wel druk om onze binnenstad."

Zo maakt hij zich ook ernstig zorgen om de horeca en of die er wel weer bovenop komt na de coronacrisis. Vandaar dat hij ze graag een handje wil helpen. "De winkels zijn bijna allemaal weer open in de stad. En straks mogen het museum, de bioscoop en ook het theater weer open. Omdat ook de horeca vanaf maandagmiddag weer aan de slag kan, en de terrassen weer terug zijn, wilde ik ze toch namens onze partij een extra steuntje in de rug geven."

Extreem zware tijden

Na wat brainstormen kwam Dik uiteindelijk op het idee om daarvoor de grote TT-evenementenborden te gebruiken, die langs de Asser invalswegen staan. Normaal gesproken zouden daar de data van verschillende evenementen op te vinden zijn, maar door het coronavirus zijn er geen activiteiten en dus blijven de borden leeg.

"Het zijn zware tijden voor onze horecaondernemers. Ze zitten al twee-en-een-halve maand op slot. En omdat er straks geen TT in Assen is, en daarmee dus ook geen TT Festival, beleven ze dit seizoen extreem zware tijden. Vandaar even een hart onder de riem op deze manier. Dat is het minste wat we kunnen doen", besluit Dik.