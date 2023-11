De week van Drenthe: meer jongeren kloppen aan bij jeugdzorg en reddingsactie voor de patrijs

Drentse huishoudens gaan komend jaar meer waterschapsbelasting betalen en maatregelen voor droge voeten in natuurgebied De Onlanden. In dit overzicht lees je het belangrijkste nieuws in Drenthe van de afgelopen week.

Acties voor de toekomst van de patrijs

Het gaat niet goed met de patrijs in Nederland. In Drenthe waren er in de jaren zeventig nog 5000 broedparen en nu zijn dat er volgens Landschapsbeheer Drenthe nog ongeveer 500. Daarom is er actie nodig, anders verdwijnt de vogel mogelijk. Om de patrijs weer vaker in de natuur te zien, zijn vrijwilligers in Zwiggelte aan de slag gegaan met een stuk landbouwgrond. In de hoop om de patrijs, maar ook andere diersoorten, weer vaker te gaan zien.

Steeds meer jongeren kloppen aan bij jeugdzorg

Sinds corona kloppen steeds meer jongeren aan bij Jeugdzorg. Uit cijfers blijkt dat het in verschillende Drentse gemeenten om bijna één op de tien jongeren gaat. Jongeren uit de gemeente Assen maken naar verhouding het vaakst gebruik van jeugdzorg. Maar ook in Emmen, waar 9,5 procent van de jongeren jeugdzorg krijgt, merken ze dat meer jongeren een hulptraject willen.

Vislood in de ban

Het vislood gaat per 2027 waarschijnlijk in heel Europa in de ban, vanwege de gevolgen van loodvervuiling. Er wordt geschat dat er jaarlijks zo'n 27,3 ton lood in zout en 8,5 ton in zoet water terechtkomt. Die ophoping is schadelijk voor dieren en het milieu in het algemeen. Sportvisserij Groningen-Drenthe promoot dan ook alternatieven voor lood, zoals steen en beton. Als vissers dat verliezen, heeft dat lang niet zo'n grote impact op het milieu dan wanneer lood in de diepte verdwijnt.

Hogere tarieven voor waterschapsbelasting

Inwoners van Drenthe zijn ook komend jaar meer geld kwijt aan waterschapsbelasting. Huishoudens kunnen bij alle waterschappen een verhoging verwachten, maar er zijn wel duidelijk verschillen. Een gezin dat met waterschap Noorderzijlvest te maken heeft, krijgt procentueel gezien de grootste stijging voor de kiezen. WDO Delta en Vechtstromen blijven niet ver achter. Bij waterschap Hunze en Aa's is de stijging een stuk minder fors, maar ook daar zullen huishoudens meer moeten gaan betalen.

Grotere waterberging voor droge voeten