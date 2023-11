Bezoekers Drents Museum maken kunst om tot rust te komen tijdens 'Vincent Minds'

'Word er wel blij van'

Vincent vibes

Naast het verven zijn er lezingen van een psycholoog en kunnen mensen tot rust komen met behulp van een VR-bril. De activiteiten werden alleen gisteren gehouden, maar het museum zegt snel met een nieuw programma te komen. "In december komen we met 'Vincent Vibes'. Dat is met name voor families met kinderen. Via theater en muziek proberen we anders naar het werk van Vincent van Gogh te kijken."