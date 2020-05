Burgemeester Van Oosterhout: zoek gerust de terrassen weer op

In het Radio Drenthe-programma Cassata spreekt Van Oosterhout de hoop uit dat de terrassen in de hele provincie na morgen vol zitten. "Blijf niet weg: de horecaondernemers hebben het hartstikke hard nodig. Ga vooral lekker wat drinken met elkaar, want die ondernemers verdienen weer een paar centen", zegt Van Oosterhout.

'Trots dat ik in Drenthe burgemeester ben'

De burgemeester verwacht weinig problemen in Drenthe dit pinksterweekend. Dat baseert hij op wat hij de afgelopen tijd heeft gezien in de provincie: "Ik heb heel veel vertrouwen in het Drentse uitgaanspubliek en ben erg trots dat ik burgemeester in Drenthe ben. We hebben de afgelopen maanden heel weinig gedoe gehad met de handhaving (van de coronamaatregelen red.). Met elkaar gaan we langzamerhand op weg naar een nieuwe situatie."

Zelf gaat de burgemeester door zijn eigen stad lopen om te kijken hoe de maatregelen er in de praktijk uitzien. Van het terras blijft hij persoonlijk nog even weg. "Ik plof niet meteen neer, ik geef liever de ruimte aan mensen die veel meer behoefte hebben aan een biertje. Maar ik maak wel even een rondje."

Wel handhaving

Uiteraard controleren de Drentse boa's en de politie wel of in de horeca alle regels netjes nageleefd worden, zegt Van Oosterhout. Het is nog steeds niet de bedoeling dat mensen te dicht bij elkaar gaan zitten of dat er meer dan dertig gasten in een horecagelegenheid aanwezig zijn. Om de ondernemers wat tegemoet te komen, handhaven de gemeenten niet op de officiële maximale oppervlakte van de terrassen. "De terrassen zijn ruimer opgezet, we hebben de boel wat uit elkaar getrokken. Daarin hebben we meegedacht, want we volgen niet precies de kavelgrenzen."

Er ligt wel een verantwoordelijkheid bij de Drentse horecaondernemers. Die moeten erop toezien dat alle horecabezoekers zich aan de coronaregels houden en dienen van tevoren controlevragen te stellen over de gezondheid van de gasten en hun gezinsleden. Ook dat, verwacht Van Oosterhout, zal in Drenthe goed gaan. "Ik vind Drenthe heel volwassen. Er zal ongetwijfeld links en rechts nog eens gehandhaafd moeten worden, maar de grote lijn is dat de meeste mensen doorhebben dat het heel verstandig is om die anderhalve meter afstand te houden."

Abonneer je op deze podcast

De Cassata-podcast is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.

| iTunes / Apple Podcasts | Google Podcasts | Stitcher | Spotify | TuneIn |