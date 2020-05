Scouting Emmen houdt Pinksterkamp in eigen achtertuin

De familie Pater uit Emmen doen mee. De oudste dochters Bloem en Fee sliepen vannacht al in een tentje in de tuin. Vanochtend mochten ze een paar uurtjes naar het scoutingterrein in de Emmerdennen. "We zijn aan het houthakken en kloven om een vuurtje te maken. En we gaan brood bakken", vertellen ze enthousiast. Ze vinden het jammer dat het NPK niet door gaat. "Dat is gewoon heel erg leuk en kun je met zijn allen in een tent slapen."

Opdrachten in het klein

In de middag komen ze naar huis en dan gaat hun jongere zusje Vlinder naar de scouting. De scouting laat verspreid over de dag de kinderen langskomen. Vlinder maakt daarom 's ochtends samen met haar zusje Maan de opdrachten in hun tuin. "We zijn een poort aan het bouwen", vertelt ze, terwijl ze druk bezig is met satéprikkers en plakband. Moeder Charlotte Pater is één van de leiders bij de scouting. "Het is natuurlijk geen echt NPK, maar het is een goed alternatief. Voor de kinderen is het belangrijk dat ze lekker kunnen spelen en dat doen ze", zegt Pater.

Ze heeft samen met de andere leiders veel activiteiten bedacht. "We bouwen dus een poort in het klein, dat doen ze normaal op het terrein in het groot. Er is een hike in het bos uitgezet en ook de bonte avond morgen gaat gewoon door. Iedereen heeft filmpjes ingestuurd en die gaan we op de laptop kijken."

Voor het Stay@Home NPK hebben 71 kinderen zich aangemeld. Ook het zomerkamp van de scouting in Duitsland gaat niet door. Dat houden ze in augustus op hun eigen terrein in de Emmerdennen.