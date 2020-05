Zeer grote brand Hoogeveen verwoest twee horecazaken

Brand in café

Volgens woordvoerder Marcel van Alphen van de Veiligheidsregio Drenthe is het vuur via het dak van de grillroom overgeslagen naar het café. Beide panden zijn door de vlammen verwoest. "We houden andere panden er omheen nat. Het gevaar is nog niet geweken, maar de kans dat het vuur verder overslaat is klein", zegt Van Alphen. In de naastgelegen winkel Primera is sprake van rookschade.

Rond half acht werden muren van de panden alvast gesloopt om zo beter bij het vuur te kunnen komen.

Een deel van het pand wordt al gesloopt (Rechten: De Vries Media)

Water uit de vaart

De brandweer haalt voor de bluswerkzaamheden water uit de Hoogeveense Vaart ter hoogte van de Havenkade. Volgens de woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe zal het blussen nog enkele uren duren. De oorzaak van de brand is niet bekend.

NL Alert

In de omgeving van Hoogeveen is een NL Alert afgegeven. Woordvoerder Van Alphen: "De wind is gedraaid, daardoor trekt de rook over Hoogeveen richting de A28."

Vanwege de rook waarschuwt de Veiligheidsregio Drenthe de omgeving om bij overlast ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten.

Het vuur is overgeslagen naar een naastgelegen café (Rechten: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

Ontstaan van de brand

De brand werd even na vier uur ontdekt. De brandweer heeft direct opgeschaald naar een zeer grote brand. Meerdere korpsen uit de regio zijn ter plaatse. De brandweer zet onder meer twee hoogwerkers in om het vuur te bestrijden.

De vlammen slaan uit het dak (Rechten: Persbureau Meter)

Reactie loco-burgemeester

Loco-burgemeester Erwin Slomp van Hoogeveen kwam ook naar de Hoofdstraat: "Dit is verschrikkelijk voor de uitbaters en eigenaren. Eerst krijg je de coronacrisis en dan zijn er net plannen om maandag weer open te gaan en dan krijg je dit. Ik heb de beide eigenaren gesproken, zij zijn ongelofelijk verdrietig."

De bluswerkzaamheden in de Hoofdstraat (Rechten: Persbureau Meter)

Ontruiming

Omliggende woningen zijn uit voorzorg ontruimd. Een persoon is in een ambulance onderzocht.