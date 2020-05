Buurtschap Lievingerveld kan huizen gaan bouwen en dat gebeurt op afstand

"Ik zie mezelf hier wel op de veranda zitten", vertelt Cees Bilstra. "Zo, met een wijntje erbij." Bilstra is samen met zijn vrouw één van de nieuwe inwoners van de buurtschap Lievingerveld. Zijn kavel wordt na het weekend officieel door de gemeente vrijgegeven en dan kan de bouw van zijn droomhuis beginnen.

Bilstra woont nu in Beilen in een traditionele twee-onder-een-kapwoning. "Op een gegeven moment ga je jezelf de vraag stellen wat je nog wil in de toekomst en dan komt ook een gelijkvloers huis om de hoek. Aangezien wij fervente camperaars zijn, leek het ons ook hartstikke mooi als ik gewoon de camper bij huis kon hebben."

Modulair huis

Een duurzaam huis op de begane grond, middenin de natuur, met veel ruimte voor een campercarpoort, is niet makkelijk te vinden. Daarom laat Bilstra zijn eigen huis ontwerpen. Modulair, dus in verschillende stukken die later op locatie in elkaar worden gezet.

"Dit is een voorbeeld voor de hele bouwwereld. Bij de aannemer staat straks de pre-fab klaar. Dan kunnen wij langskomen, al door ons huis lopen en nog bepalen waar de stopcontacten komen voordat alles hierheen verplaatst wordt", legt Bilstra uit.

Booming business

Volgens eigenaar Han Schotanus van Houtenhûs uit Kollum, een aannemer die veel huizen ontwerpt voor bewoners van het Lievingerveld, is modulair bouwen nu een 'booming business'. "Het is toch een stukje duurzaamheid. Waar normaal een stuk of tien jongens elke dag één of twee uur moeten rijden om naar hun werkplek te komen, kunnen ze nu in hun eigen dorp aan het werk. Je hebt straks maar één keer vervoer en dat is om de verschillende units naar Beilen te krijgen."

Het terrein van Schotanus ligt vol. Hij heeft zelfs extra grond moeten huren om de vraag aan te kunnen. Voor twaalf toekomstige bewoners liggen de ontwerpen klaar. Elke woning bestaat gemiddeld uit twee tot drie verschillende onderdelen. Geen enkel huis wordt hetzelfde legt hij uit. "Elke woning ontwerpen we aan de hand van de wensen en het budget van de klant. Het is ons streven om niet twee keer hetzelfde te doen."

Veel nieuwe inschrijvingen

Het is alweer twaalf jaar geleden dat de gemeente Midden-Drenthe de 22 hectare grond aankocht om duurzame woningen te bouwen. Onder gemeentefracties ontstond destijds veel scepsis over het plan. Voor een deel waren zij bang dat het een te bonte boel zou worden, voor een ander deel was er de vrees dat de gemeente zich er alsnog te veel tegenaan zou gaan bemoeien.

Volgens bestuurslid Wim Stevens, die zelf ook al sinds 2015 bezig is met een kavel, is het achteraf allemaal meegevallen. "Mensen waren vooral bang dat ondanks de aantrekkelijke grondprijs, de aanleg van voorzieningen zoals de infrastructuur veel duurder zou worden. Ook was er de vrees dat er grote meningsverschillen zouden ontstaan tussen bewoners, maar daar is tot nu toe helemaal geen sprake van geweest." Nu de infrastructuur er ligt en de bouw kan beginnen, loopt het daardoor echt storm, volgens Stevens.

Gekke huizen

En wordt het echt een bonte boel? Volgens de heren zal het wel meevallen. "We hebben wel wilde plannen gehoord, soms waren ze te wild," vertelt Schotanus. "Maar meestal zijn de mensen redelijk reëel en hebben ze goed nagedacht over wat ze willen."