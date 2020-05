Gerben Mos emotioneel bij start hunebedden-sponsortocht

Vanmorgen bij de start bij hunebed D53 in Havelte moest hij dan ook een traantje wegpinken. "Het is mooi dat ik dit vandaag samen met m'n moeder kan doen. Het doet me meer dan ik dacht", zegt Mos. Z'n moeder Hennie doet de verzorging onderweg. "Zij gaat ook altijd met mij mee naar wedstrijden", zegt Mos geëmotioneerd.

Trainingsdoel

Al sinds eind maart is de renner van het Mijn BAD-Liv/Giant-mountainbiketeam in training voor deze tocht. Het zorgt ervoor dat hij in deze wedstrijdloze corona-periode toch een trainingsdoel heeft.

Finish?

De 29-jarige inwoner van Meppel hoopt de 350 kilometer binnen veertien uur af te leggen. Rond alle 52 hunebedden zal hij een rondje rijden. Hij hoopt vanavond tussen 19.30 uur en 20.00 uur te finishen bij hunebed D54 in Havelte. Dat is 100 meter van de D53 af, waar hij vanmorgen van start is gegaan.

Sponsortocht

Mensen die geld willen doneren aan de sponsortocht van Mos, kunnen terecht op de website van Grootverzettegenkanker. De teller stond vanmorgen al op 2600 euro.