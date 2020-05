Brand Hoogeveen is groot drama voor horeca-ondernemers

"Dit is heel erg voor de uitbaters en de eigenaren. Eerst moeten ze dicht door de corona maatregelen. De afgelopen weken hebben ze keihard gewerkt om weer open te kunnen maandag en dan overkomt ze dit. Het is echt heel erg", zegt Slomp in een eerste reactie. Hij heeft ze allemaal gesproken. "Hun reactie laat zich raden. Ze zijn verdrietig, teleurgesteld en vinden het ontzettend jammer. Ze hadden graag weer aan het werk gewild en dat kan nu niet."

Twee panden zijn door de brand verwoest (Rechten: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

Hart onder de riem

Slomp is in de Hoofdstraat om de uitbaters en eigenaren een hart onder de riem te steken, maar ook om ze te helpen. "Je wilt er voor ze zijn. Nu, maar ook na de brand. Hoe bouw je zo snel mogelijk weer op na de brand? Daar kunnen wij behulpzaam in zijn", aldus Slomp. "Maar dat komt later, eerst moet de brand geblust worden en ik ben ontzettend trots op onze brandweer. Ze hebben keihard gewerkt om het vuur onder te controle te krijgen en hebben kunnen voorkomen dat de brand naar nog meer panden oversloeg".

Van het pand van de Pastoor is weinig meer over (Rechten: De Vries Media)

Woordvoerder Marcel van Alphen van de veiligheidsregio Drenthe geeft aan dat de meldkamer vrij snel heeft opgeschaald naar een zeer grote brand. De brandweer heeft een watertransport vanuit de Hoogeveense Vaart aangelegd om genoeg water te hebben. Er zijn naast veel brandweermannen op de grond ook twee hoogwerkers ingezet om de brand te blussen en omliggende panden nat te houden. "De brand is begonnen in La Bamba en via het dak overgeslagen naar de buren, naar café De Pastoor. De brandweer heeft flink ingezet om uitbreiding naar omliggende panden te voorkomen en dat is gelukt", aldus Van Alphen. Rond kwart over acht vanochtend heeft de brandweer de brand onder controle.

Vanwege de brand zijn meerdere woningen ontruimd. Een persoon is in een ambulance nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.