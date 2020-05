Hoogevener (82) ziet na weken zijn vrouw in het verzorgingstehuis weer

Wim Buning (82) heeft er weken op moeten wachten, maar vrijdag was het dan eindelijk zover dat hij met zijn vrouw Bertha (83) werd herenigd. "Het is hartstikke goed gegaan", zegt Wim over het bezoek aan zijn vrouw in het Hoogeveense verzorgingshuis Weidesteyn.

Op 23 maart richtte een zichtbaar geëmotioneerde Wim in de RTV Drenthe-rubriek 'De groeten van...' zich tot Bertha, die dementeert. Voordat de coronamaatregelen werden ingesteld, bezocht de in Hoogeveen wonende Wim twee keer per dag zijn vrouw. Plots was dat afgelopen en moest hij, tot de samenkomst van gisteren, de gebruikelijke knuffel inruilen voor beeldbellen en, later, raamgesprekken.

Zenuwen

Voordat het moment daar was, moest hij een aantal vragen beantwoorden en werd zijn temperatuur opgemeten. "36,7 graden, dat was goed." Hoewel een knuffel dan nog steeds uit den boze is, is zo'n samenkomst in dezelfde ruimte net even anders dan een gesprek via een scherm. "Natuurlijk was ik zenuwachtig", zegt Wim. "Ik was gespannen en heb er vannacht een aantal momenten wakker van gelegen. Ik vroeg me af hoe het zou gaan."

Uiteindelijk ging het hartstikke goed, vertelt hij. "Ik ging naar de kamer en ze lachte toen ik binnenkwam. Ik dacht dat ze emotioneel zou zijn, maar ze was opgewekt. Ik had dit niet verwacht." Door haar toestand is het volgens Wim elke keer afwachten is hoe het met Bertha gaat. "Er is geen peil op te trekken, maar ze was vandaag helder."

Afstand

Toen corona tussenbeide kwam, vermoedde Wim dat het een poosje kon duren voordat hij weer op bezoek kon komen. Maar dat er zo veel tijd tussen zou zitten, had hij niet verwacht. Wim heeft in de tussentijd wel één keertje bij haar mogen zijn. Bij een val brak Bertha haar bovenbeen en ze moest daardoor naar de spoedeisende hulp. Wim zegt dat de artsen hem toen, bij wijze van uitzondering, bij haar hadden toegelaten.

Maar na deze samenkomst wist Wim dat hij ook weer afscheid moest nemen. Een lastig afscheid, ook omdat ze toen nog geopereerd moest worden. "Het was moeilijk hoor. Ik heb er nachten van wakker gelegen."

Een uurtje

De operatie is achter de rug en Bertha ligt weer in Weidesteyn, waar ze volgens Wim goed wordt verzorgd. Volgende week mag hij weer een uurtje bij haar langs. "We zijn 57 jaar getrouwd. Ze is een lieve, goede echtgenoot. Het valt niet mee hè, die ziekte. We moeten afwachten hoe het verder zal verlopen."

