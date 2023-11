Wolvenwelp kiest hazenpad, wolvenspotters verdwenen: 'Het bleef niet bij foto's maken'

Dat de fotografen zich soms bijna verdrukten om de jonge wolf op de gevoelige plaat vast te leggen, zorgde voor situaties die voor Van Oossanen af en toe moeilijk waren. "De wolf beschermen staat niet in mijn officiële taakomschrijving, want de wolf is van niemand. Toch hebben we met de gemeenten Westerveld en Ooststellingwerf - waar het natuurgebied in ligt - overlegd wat te doen."

Daarop werd besloten om het publiek op een afstand te houden en niet alleen de wolf, maar ook de mensen die erop afkwamen te beschermen. "Als een wolf ergens opduikt, heb je tegenwoordig bijna automatisch voor- en tegenstanders van het dier die zich óók aandienen. Daardoor ontstonden ook in het veld al de nodige discussies", zag de boswachter. "De één vindt het prachtig om de wolf in het wild te spotten, terwijl de ander de wolf niet kan luchten of zien. We wilden voorkomen dat mensen met elkaar op de vuist gingen."

Wegafsluiting niet nodig

"Alles stond in paraatheid om de weg waar de wolf zich steeds liet zien af te sluiten. De weg stond op een gegeven moment zo vol, dat ook hulpdiensten er niet meer langs hadden gekund", schetst Van Oossanen. Maar dat was uiteindelijk niet nodig, omdat het probleem zichzelf oploste: de wolf vertrok nog voor het weekend en liet zich daarna niet meer zien.