'We assisteren vaker de brandweer en nu moesten we naar onze eigen panden'

"Ja dat is heel bijzonder", vertelt Jan Bork. "We assisteren wel vaker bij brandschades, maar bij je eigen pand kijk je er toch met andere ogen naar." Jan Bork was vanochtend ook zelf in Hoogeveen. "De huurder belde ons dat er brand was en even later werden we ook al door de gemeente gebeld dat er brand was in onze panden."

De brand wordt rond vier uur ontdekt in grillroom La Bamba. De brandweer kwam met veel wagens ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het vuur oversloeg naar het naastgelegen café De Pastoor. Beide panden zijn van de broers Bork, net als het naastgelegen pand waar de Primera in zit. Dat pand heeft volgens Bork rook- en roetschade.

Brandweerlieden kijken toe hoe het pand wordt gesloopt (Rechten: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

Eigen pand slopen

"Vlak daarna werden we door de brandweer gebeld met de oproep of we konden komen assisteren en zijn we er met de machines heen gegaan. De medewerker op de kraan gooit op aanwijzing van de brandweer de muren om zodat ze de brand beter kunnen blussen. De brandweer wilde de brand zo snel mogelijk onder controle krijgen en ik denk dat dat goed gelukt is", zegt Jan Bork.

De twee panden kunnen volgens Bork als verloren worden beschouwd. "Maar het belangrijkste is dat iedereen op tijd buiten stond en niemand gewond is geraakt." De broers hebben te doen met uitbater Appie Hilberts van De Pastoor. "Hij mocht eindelijk weer open na de coronamaatregelen en dan krijg je dit, heel sneu."

De komende tijd hebben Roelof en Jan Bork overleg met de verzekering over de panden. Het is nog onduidelijk wat er met de panden gaat gebeuren. De kans is groot dat ze compleet worden gesloopt. "En dan moeten we nadenken over wat er mee moet gebeuren, het is wel een prominente plek in Hoogeveen."