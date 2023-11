Dick Schuur uit Assen wint Gouden K: 'De prijs gaat naar de kunstorganisaties'

Dick Schuur uit Assen heeft een Gouden K gewonnen. Dat is een landelijke prijs die wordt uitgereikt aan een personen die zich op een bijzondere positieve manier hebben ingezet voor de beeldende kunst. Jaarlijks worden er maximaal tien Gouden K's uitgereikt.

De Gouden K is een eervolle onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan hen die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor beeldende kunst en/of beeldend kunstenaars. De winnaars krijgen een speld met de letter K van Kunst.

Prijs voor organisaties

Dick Schuur hoorde vorige week dat hij de prijs had gewonnen. "Kijk, ik vind prijzen allemaal mooi. Als het maar gaat naar de organisaties die dingen doen", zegt de kersverse winnaar. "CAMPIS en Kunst aan de Vaart heb ik niet alleen opgezet, maar met heel veel mensen samen. Dat kan je nooit in je eentje doen. Daar heb je mensen voor nodig, die daarbij helpen."

Het eerste dat Schuur vandaag dan ook ging doen: de betrokken mensen bellen. "Die moet ik toch even bedanken."

Voorzitter CAMPIS

Dick Schuur is nu nog voorzitter van CAMPIS in Assen. CAMPIS is een kunstenaarscollectief met een podium voor hedendaagse kunst. Maar niet voor lang meer. Hij gaat zich terugtrekken en Piet de Lange volgt hem op. Daarnaast is Schuur oprichter, aanjager en voorzitter geweest van Kunst aan de Vaart. Daar stopte hij in 2021 mee.

Maar stilzitten gaat Schuur niet, want er zijn alweer genoeg ideeën voor na zijn voorzitterschap. "Er zijn nog geen concrete plannen. Maar er zijn wel ideeën die we met de kunstinstellingen in Assen willen bespreken, om te kijken of dat haalbaar is. Eigenlijk willen wij van Assen een kunststad maken, omdat kunst en cultuur veel voor een stad doen. En daarbij willen we daar ook activiteiten voor oprichten."

Wethouder kiest

Om in aanmerking te komen voor de prijs, draagt de wethouder die kunst en cultuur in de portefeuille heeft, de kunstenaar uit de gemeente aan. De gemeente Assen heeft voor Schuur gekozen, omdat hij een groot hart heeft voor kunst en cultuur. "Hij is een enorme promotor van beeldende kunst in Assen en heeft door zijn inzet bijgedragen aan een stad waar kunst een volwaardige plek heeft gekregen."

Ook zijn inzet voor CAMPIS en Kunst aan de Vaart zijn een reden geweest om Schuur aan te melden voor de prijs. "Met veel energie en betrokkenheid was hij de verbindende schakel tussen bewoners, kunstenaars, gemeente en natuurlijk de vrijwilligers van Kunst aan de Vaart", laat de gemeente Assen weten.

Aandacht voor beeldende kunst

Schuur vindt het mooi dat vanuit de gemeente zoveel aandacht is voor beeldende kunst. "De politiek en wethouder Bert-Jan ten Oever (Stadspartij PLOP) staan achter initiatieven om beeldende kunst te vertonen aan de inwoners van Assen. Dat er naast het Drents Museum ook nog een kunstpodium in de stad is, waar hedendaagse beeldende kunst te zien is. En dat de gemeente dat steunt, dat is mooi", vertelt Schuur.