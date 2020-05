Horecazaken rond ravage Hoogeveen willen terrassen wel openen

Van het pand van de Pastoor is weinig meer over (Rechten: De Vries Media)

Na de hevige brand van vanochtend is het vooral een trieste aanblik in de Hoofdstraat in Hoogeveen waar de panden van grillroom La Bomba en café de Pastoor compleet werden verwoest. Deze zaken kunnen morgen hun terrassen in ieder geval niet openen, maar hoe zit het met andere horecaondernemers rondom de ravage?

Brasserie De Lekkernij zit in het rijtje van de afgebrande panden. Eigenaresse Tineke Smit schrok zich rot vanochtend. "Dit is vreselijk, vooral voor de uitbater van de Pastoor, hij was pas in februari begonnen met zijn zaak. Toen ik hem hier vanochtend in de straat zag, heb ik hem wel even vastgepakt voor een knuffel, ook al mag dat eigenlijk niet in deze coronatijd."

Smit is opgelucht dat de vlammen niet zijn overgeslagen naar nog meer panden. "Ik zit er twee panden vanaf. Het was nog even de vraag of ik vanochtend wel mijn eigen zaak in mocht om bestellingen voor Pinksteren klaar te maken. De brandweer heeft koolmonoxidemetingen gedaan en daaruit bleek dat het veilig is. Maar de rooklucht is hier wel te ruiken."

'Terras gaat open, hoe dan ook'

Smit twijfelt er niet aan of haar brasserie morgen open kan gaan. "Dat terras gaat open, hoe dan ook. Een deel van mijn terras zit de hoek om aan de Grote Kerkstraat, dat kan sowieso. Maar het pleintje dat hier bij hoort, ja dat is nog een grote puinhoop. We zullen zien of dat gaat lukken.

Terras met uitzicht op de ravage

Ook bij de overburen van restaurant Il Gusto zijn er geen twijfels over het openen van het terras. Lisa-Bo Schenkel van het restaurant: "We zijn al druk aan het poetsen voor morgen. Wij hebben gelukkig geen schade door de brand, er zit dan ook een brede straat tussen. Maar de rook ruik je hier wel." Het uitzicht voor haar terrasbezoekers zal wel ineens heel anders zijn. "We hebben juist met de gemeente geregeld dat ons terras vooral aan de Hoofdstraat-kant wordt neergezet. Dat betekent dat dat recht tegen over de afgebrande panden is, het is niet anders."

Onzekerheid door schade

Voor dans- en nachtclub 3&40 in Hoogeveen wordt het nog spannend of het morgen kan heropenen. Dit pand staat direct naast het afgebrande café in de Hoofdstraat. Het is de brandweer gelukt om deze horecazaak te redden, maar er is wel sprake van rook- en waterschade. Via Facebook laat het bedrijf weten dat het nog even afwachten is wat er staat te gebeuren.