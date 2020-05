De Week van Drenthe: Nasleep van het treinongeluk in Hooghalen en het is bijna 1 juno

Nasleep treinongeluk

De week begon met de nasleep van het treinongeluk in Hooghalen. Het ongeluk gebeurde op een onbewaakte spoorwegovergang in Hooghalen. Later in de week brachten honderd NS-collega's een eerbetoon bij de uitvaart van de omgekomen machinist van de trein.

Joodse huizen

De website 'Pointer' van KRO-NCRV bracht meer dan 7000 huizen van Joodse eigenaren in kaart die tijdens de Tweede Wereldoorlog werden opgekocht door handelaren en ondernemers. Op de website staan ook honderden Drentse adressen. Herman de Koning uit Assen werkte liefst 49 jaar bij het Kadaster. Hij laat de onteigeningen zien en legt ze uit.

Het huis van Mozes Cohen werd verkocht aan Lammert Boerma (Rechten: Kadaster/Drents Archief)

Zeven jaar cel

Het Openbaar Ministerie eiste deze week zeven jaar cel tegen Alify W. uit Den Haag. Volgens het OM heeft W. zich schuldig gemaakt aan diefstal met geweld met de dood tot gevolg. Op 18 oktober 2018 werd restauranthouder Encheng Wang beroofd en hij kwam hierbij om het leven. W. is hoofdverdachte in de zaak. Wang overleed nadat de auto waarin W. reed met 61 kilometer per uur tegen een betonnen muurtje aan het Kaaplaantje in Hoogeveen botste.

Overval op Chinese restauranthouder in oktober 2018 (Rechten: Persbureau Meter)

Ongeluk in Hijkersmilde

Vrijdag is een vrouw zwaargewond na het ziekenhuis gebracht nadat zij met haar auto in het kanaal is beland. Dit gebeurde in Hijkersmilde. Volgens de politie ging het om eenzijdige ongeluk. De oorzaak is nog niet bekend.

