Landelijke storing in alarmknoppensysteem, Treant loopt extra rondes

Hoeveel mensen er in totaal getroffen zijn door de storing, is niet bekend. In Drenthe gaat het in ieder geval om cliënten van Treant die zorg aan huis krijgen, zo laat de zorgorganisatie weten.

Getroffen locaties

Het gaat daarbij om de locaties Holdert, Oostermarke, Holtingerhof en Valkenhof in Emmen, De Paasbergen in Odoorn, Het Ellertsveld in Schoonoord, De Schutse in Coevorden, De Schoel in Sleen, Selkersgoorn in Dalen en De Korenhof in Aalden. Volgens Treant is het nog onbekend wanneer het probleem opgelost is.