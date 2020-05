Inzameling voor door brand getroffen stel in Hoogeveen

Inmiddels komen de eerste bedragen binnen. "Roy heeft lang gespaard voor deze woning. Ze hadden het net klaar en waren er pas komen wonen," vertelt Zwierenberg.

Inmiddels stond het huis vol met rook" Wendy Zwierenberg

Alles is weg

In de nacht van zaterdag op zondag brak er brand uit in twee horecapanden in het centrum van Hoogeveen. De brand werd ontdekt in grillroom La Bamba, maar sloeg over naar het naastgelegen café. Hier wonen Roy en Kimberly boven. Zwierenberg: "Kimberly werd wakker van een geluid van harde regen. Inmiddels stond het huis vol met rook." Met alleen een badjas aan en een telefoon komt het stel naar buiten. Voor de rest is alles weg.

Het opgehaalde geld is vooral bedoeld om weer op te starten. "De vijfduizend euro is voornamelijk dat ze kunnen starten. Echt voor nu. Het duurt vast nog even voordat de verzekering uitkeert. Mijn nichtje heeft voor haar studie bijvoorbeeld een laptop nodig. Ze zijn alles kwijt. Kleding, en gewoon alles."

Niets doen

Roy en Kimberly zijn blij met de actie, vertelt Zwierenberg. "Ze vonden het heel erg lief. Verder kan je ook niets voor ze doen. We zijn vooral blij dat ze er gezond uit zijn gekomen."

In totaal hoopt Zwierenberg 5000 euro op te halen met de actie.

