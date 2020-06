Dodelijk slachtoffer bij grote brand in café Coevorden

De brand brak even voor drie uur uit in café 't Geveltje in de Friesestraat in Coevorden. Al snel werd duidelijk dat er een persoon werd vermist.

Lichaam gevonden

De brandweer had het vuur na ongeveer een half uur onder controle en kon toen het pand binnengaan om te zoeken naar de vermiste persoon. Al snel werd het lichaam van het slachtoffer gevonden. De identiteit van dit slachtoffer is nog niet bekend gemaakt.

De vlammen slaan uit het pand (Rechten: Van Oost Media)

'Dit is verschrikkelijk'

Burgemeester Bert Bouwmeester kwam naar de brand in het centrum van Coevorden. Ook hij hoorde al snel dat er een dode te betreuren viel. "Dit is verschrikkelijk. Ik leef mee met de nabestaanden van het slachtoffer. Tweede Pinksterdag had een feestelijke dag moeten worden nu onder meer de horeca weer open mag, maar van feest is nu zeker geen sprake", aldus de burgemeester van Coevorden.

De brandweer gaat het beschadigde pand binnen (Rechten: Persbureau Meter)

Brand op bovenverdieping

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Officier van dienst bij de brandweer Herman Roufs: "De brand woedde in de woning boven het café. De benedenverdieping is gespaard gebleven, maar daar is natuurlijk wel sprake van rook- en waterschade."

Burgemeester Bouwmeester vult nog aan dat het om een monumentaal pand gaat: "Dit oude pand heeft al heel wat doorstaan, maar dat is nu bijzaak. Dit is verschrikkelijk voor de familie van het slachtoffer."

De brand woedde in het bovenste deel van het pand (Rechten: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

Waarschuwing

Vanwege de rook die vrijkwam bij de brand, waarschuwde de Veiligheidsregio om in de omgeving ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten.