We mogen weer naar het theater en de bioscoop, maar hoe gaat dat?

Een uitverkocht huis betekent vanaf vandaag niet dat alle stoeltjes bezet zijn. Maximaal 30 mensen mogen een voorstelling bezoeken, exclusief personeel. En ook in de zaal moet 1,5 meter afstand gehouden worden.

Daarnaast is reserveren voor een voorstelling verplicht. Een checkgesprek vooraf moet bepalen of het bezoek risico's oplevert. Hoe gaan (film)theaters hiermee om?

'Zoals Verkeerspark Assen'

"Het is niet een ideaal businessmodel, maar we zijn blij dat we eindelijk weer open kunnen", zegt Albert Jan Vos, directeur van het Luxor Theater in Meppel. "Je moet ergens beginnen en we hebben er zin in."

De zalen van de bioscoop zijn volgens Vos zo ingericht, dat daar geen maatregelen genomen hoeven te worden. "De afstand tussen de rijen is al 2 meter en de stoelen zijn ook zo breed, dat we door elke keer één stoel over te slaan al 1,5 meter ruimte hebben."

Dat betekent niet dat in het Meppeler filmtheater helemaal geen aanpassingen zijn doorgevoerd. Vos noemt een hele lijst op. Zo zegt hij onder meer dat in het gebouw routes zijn uitgestippeld, "zoals bij Verkeerspark Assen waar je pijlen kon volgen." Daarnaast zijn de aanvangstijden van de films zo ingepland om ervoor te zorgen dat filmliefhebbers elkaar zo min mogelijk tegenkomen. Je moet ook zelf je tickets scannen en eenmaal in de zaal, zullen twee werknemers als stewards gasten op hun plek wijzen. Ook bij de bar, de wc's en in de foyer zijn maatregelen genomen zodat bezoekers elkaar zo veel mogelijk kunnen mijden.

"We zijn al twee weken aan het oefenen", zegt Vos. "Ook omdat de protocollen zo nu en dan aangepast zijn. Verder bleek bij het oefenen dat twee stewards in de zaal beter werkt dan één."

De Nieuwe kolk in Assen (Rechten: archief RTV Drenthe)

Naar de film

In de bioscoop van De Nieuwe Kolk in Assen zijn ook maatregelen genomen om op 1 juni weer gasten te verwelkomen. Er zijn looproutes aangebracht, de films draaien zonder pauze en de filmprogrammering is gespreid om de bezoekersstromen te kunnen managen. Ook zal er toezicht aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden. In de zaal is, door wat stoelen te verwijderen, een extra gangpad gecreëerd. "Wij onderscheiden ons door te zeggen dat je bij ons kunt bepalen waar je wil zitten", zegt manager marketing en Sales Ruud Linders van DNK in Assen. "Dat kun je thuis bepalen, online."

"Het DNK is er volop mee bezig om in juni weer met het theater te kunnen beginnen", zegt Linders. "Hoe en wat, daar zijn we nog mee bezig."

Linders licht een tipje van de sluier op: Smaakvol Theater. Daarmee won DNK deze maand de noordelijke cultuurpitchwedstrijd van VNO-NCW Noord. Waar het op neer komt is dat DNK een artiest programmeert voor het theater en voorafgaand aan én tijdens de voorstelling serveren meerdere restaurants in Assen een menu. De voorstelling is live in het theater te zien, maar via een stream ook in de restaurants te volgen. "En als een artiest klaar is, dan kan die een restaurant bezoeken", zegt Linders.

'Financieel niet te doen'

De versoepeling van de maatregelen betekent niet dat alle theaters weer open kunnen. Een daarvan is Theater Hofpoort in Coevorden. Directrice Saskia Kluwen zegt dat de 1,5 meter afstand, die bezoekers tot elkaar moeten houden, ondoenlijk is. "We zijn een klein theater met 170 stoelen. We hebben gekeken en gemeten en als we de anderhalvemeter in acht nemen, komen we op 40 à 50 stoelen waar mensen op kunnen zitten. Dat is financieel niet te doen," zegt Kluwen.

We blijven niet bij de pakken neerzitten" Directrice Saskia Kluwen van Theater Hofpoort

Om te zorgen dat gasten afstand tot elkaar houden bij de ingang en de wc's is al een hele klus, meldt Kluwen. Ook als de regels op 1 juli verder versoepeld worden naar 100 bezoekers, zullen de deuren van Theater Hofpoort dus dichtblijven.

"Maar we blijven niet bij de pakken neerzitten", vervolgt ze. "We hebben het plan om zomeractiviteiten te gaan houden. Dit plan hebben we aan de gemeente gepresenteerd. We zullen te horen krijgen of we daar groen licht voor krijgen."

