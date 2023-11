Oud-fysiotherapeut hoort mogelijke straf voor aanranding en verkrachting zestien patiënten

De rechtbank in Assen doet vandaag uitspraak in de zaak van een 55-jarige oud-fysiotherapeut Bennie Z. uit Emmer-Compascuum. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste 17 oktober zes jaar cel voor het aanranden en verkrachten van zestien vrouwen. Dat zou van 2016 tot 2021 zijn gebeurd in zijn praktijk in Klazienaveen.

De vrouwen lagen naakt op zijn behandeltafel en werden onzedelijk betast. Bij twee vrouwen drong Z. met zijn vingers naar binnen. Dit laatste moet hem volgens het OM komen te staan op verkrachting. Het OM eiste ook een beroepsverbod van vijf jaar tegen de oud-hulpverlenerm dat in zou moeten gaan nadat hij zijn straf heeft uitgezeten.

Onverwachte betastingen

De oud-fysiotherapeut stond bekend als een bekwaam vakman. De vrouwen werden via hun huisarts of anderen op hem geattendeerd. Ze kwamen met forse pijnklachten bij hem. Op de eerste behandelingen was vaak niets aan te merken, maar gaandeweg ging de man steeds verder. Hij vroeg hen de kleding uit te doen of hij deed dat zelf. Hij betastte de billen, borsten of schaamstreek, zeiden de vrouwen in hun aangiftes.

Die hadden vaak niet echt door wat hen overkwam of dachten dat dit wellicht binnen de behandeling paste. Of de handelingen kwamen zo onverwacht, dat de slachtoffers als bevroren op de behandeltafel lagen. Eén vrouw deed in 2018 melding van ontuchtige handelingen, maar daarmee werd verder niets gedaan. Toen in 2021 meer meldingen binnenkwamen werd haar klacht alsnog opgepakt.

Behandelmethoden

De verdachte ontkent alle beschuldigingen. Volgens hem spannen de vrouwen tegen hem samen en hebben zij hun verklaringen op elkaar afgestemd. Z. werd in november 2021 opgepakt en is sinds februari weer vrij.

Op verzoek van de verdediging heeft een deskundige de behandelmethoden van de verdachte onderzocht. Die vond niet dat de behandeling van de verdachte strookt met de klachten van de vrouwen. In geen van de gevallen was het uitdoen van de bh of onderbroek noodzakelijk.