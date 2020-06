Bellen voor coronatest kan vanaf vandaag

Het kabinet wil mensen die besmet zijn met het virus sneller opsporen. Dan kan het zo nodig gerichte maatregelen nemen en hoeft niet weer de hele samenleving te worden stilgelegd. Daarom komt iedereen die hoest, snottert, benauwd is, koorts heeft of minder ruikt of proeft vanaf 1 juni in aanmerking voor een test.

Uitslag

De gratis afsprakenlijn is zeven dagen per week open van 08.00 uur 's ochtends tot 20.00 uur 's avonds. Wie in aanmerking komt voor een test, kan "in principe" de volgende dag al terecht. Binnen 48 uur volgt de uitslag.

Stormloop

De GGD'en, die verspreid door het land ruim tachtig 'teststraten' hebben ingericht, zetten zich schrap voor een stormloop de komende dagen. Daardoor kan het in het begin langer duren om een afspraak te maken en getest te worden, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Het departement onderstreept dat het geen zin heeft om een test af te nemen bij mensen die geen klachten hebben. De uitslag zou dan onbetrouwbaar zijn.

Thuisblijven

Wie het virus onder de leden blijkt te hebben, moet twee weken thuisblijven. Ook huisgenoten krijgen dat dringende verzoek. De GGD spoort ondertussen mensen op met wie de zieke in nauw contact is geweest en zou kunnen hebben besmet. Hun wordt eveneens gevraagd twee weken thuis te blijven, en het te melden als ze ziek worden.

Na het uitbreken van de corona-epidemie was Nederland, anders dan veel andere landen, spaarzaam met tests. Daar komt langzamerhand verandering in.