Twee nieuwe coronabesmettingen in Drenthe

Het aantal officiële coronabesmettingen in onze provincie stijgt door de twee nieuwe gevallen naar 513. Het aantal ziekenhuisopnames in Drenthe door het virus blijft steken op 116. Ook het aantal Drentse sterfgevallen door corona blijft gelijk (40). De exacte aantallen liggen waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen met symptomen wordt getest.

Landelijk

Het officiële aantal doden door het coronavirus in Nederland is gestegen naar 5962. In het afgelopen etmaal heeft het RIVM zes nieuwe meldingen van sterfgevallen binnengekregen. In ziekenhuizen in Nederland zijn negen nieuwe patiënten opgenomen vanwege het coronavirus, waarmee het totale aantal stijgt naar 11.744.