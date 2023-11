Herstelwerkzaamheden A28 bij Assen afgerond

De reparatiewerkzaamheden aan de A28 bij Assen-Noord in de richting van Groningen zijn vanochtend afgerond. Het verkeer kan hier weer langs. Vanochtend stond er nog een lange file door de herstelwerkzaamheden.

"Vanochtend is de belijning weer aangebracht", vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Uitspoeling onder wegdek

Eerder liet Rijkswaterstaat weten dat het slechte weer een rol speelde bij de vertraging van de werkzaamheden. Daardoor had het asfalt meer tijd nodig om uit te harden.

Bij het opruimen na een ongeval afgelopen donderdag ontdekte Rijkswaterstaat bij toeval dat een deel van het talud van het viaduct bij de afslag Assen-Noord was weggespoeld. Door het wegspoelen van de ondergrond was een groot gat in het asfalt ontstaan.