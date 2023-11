270 besmettingen van blauwtongvirus in Drenthe, vooral Ruinerwold en Beilen getroffen

Het blauwtongvirus gaat nog steeds rond in onze provincie. In Drenthe zijn in een maand tijd zo'n 270 besmettingen van het blauwtongvirus vastgesteld. In heel Nederland zijn nu bijna 4000 officieel vastgestelde blauwtong gevallen.

In Ruinerwold, Beilen, Dwingeloo en Nijeveen zijn de meeste dieren, vooral schapen, getroffen. Zo telt Ruinerwold inmiddels 21 gevallen van blauwtong, Beilen 19, Dwingeloo 14 en Nijeveen 13 gevallen.

Zo blijkt uit cijfers die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vandaag bekend maakte. Ook in Hijken, Koekange en Wijster zijn er meerdere besmettingen geconstateerd.

Bloedtesten

Wanneer het blauwtongvirus officieel is vastgesteld, is het bloed van een besmet dier getest in een laboratorium. Dierenartsen hebben landelijk ook nog 1449 uitbraken gediagnosticeerd op basis van kenmerkende symptomen bij zieke dieren. Vooral in Drenthe, Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Friesland komt het virus voor. In Limburg en Zeeland juist bijna niet.

Blauwtong treft vooral schapen, die meestal ook aan de ziekte bezwijken. Maar ook geiten, runderen, hertachtigen en sommige dierentuindieren kunnen een besmetting oplopen. De ziekte dook begin september voor het eerst sinds 2009 op in Nederland. Vanaf oktober komt blauwtong ook in Drenthe voor. Sindsdien is het aantal besmettingen gestegen.

Knutten vangen

De ziekte wordt overgebracht door met het blauwtongvirus besmette knutten, piepkleine steekvliegjes. De NVWA onderzoekt welke soort knutten het virus bij zich dragen. Daarvoor worden bij tientallen boerderijen knutten gevangen.