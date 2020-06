Drenthe trekt er voorzichtig op uit, Veiligheidsregio tevreden

Om 12.00 uur zaten de eerste gasten van de horeca-zaak Pand 3&40 op hun oude vertrouwde plekje. Het had overigens niet veel gescheeld of uitbaatster Monique Oost kon haar deuren nog niet openen. Zondagochtend brak een grote brand uit bij twee horeca-zaken naast haar café. "Ik heb een aantal jaar geleden ook brand gehad in een horeca-zaak die ik destijds runde, dus ik schrok enorm en ik hoopte niet dat we hetzelfde als toen zouden beleven. Gelukkig heeft de brandweer goed werk verricht door de zijkant van ons pand nat te houden waardoor de schade beperkt bleef. Het was vanmorgen wel een kwestie van schoonmaken en het ventilatie-systeem laten controleren. Het is enorm triest voor onze buren, gelukkig kunnen wij wel weer open. Er is veel volk op de been door de brand, dus hopelijk komen ze ook allemaal wat drinken", vertelt Monique Oost.

Bezoekers van het terras bij Ermerstrand genieten langs het water (Rechten: RTV Drenthe/Andries Ophof)

Terras bij en onder water

Bij het Ermerstrand genieten bezoekers, op afstand van elkaar, van het weer. Maar niet alleen bij het water, maar ook onder water is het terras geopend. Crew en cursisten van duikschool Dive Around in Dwingeloo kunnen sinds deze week ook weer trainen en duiken. Dat lieten de dames en heren niet on-opgemerkt voorbij gaan en daarom bouwden ze voor hun plezier op de bodem van het zwembad een eigen terras. Het is een ludieke actie om de horeca-ondernemers succes te wensen.

In Dwingeloo kun je op de bodem van het zwembad je terrasje pakken (Rechten: Dive Around)

WC-verkeerslicht

Bij Herberg 't Plein in Meppel hangen verkeerslichten om aan te geven of de toiletten wel of niet bezet zijn. De route naar het toilet is nogal smal en zo voldoet het toch aan de coronamaatregelen. Als het groene licht brandt zijn beide toiletten vrij. Het verkeerslicht geeft ook aan of het dames- of herentoilet is bezet.

Als de lichten op rood staan zijn beide toiletten bezet (Rechten: Persbureau Meter)

Vervanger voor Boerenrock

In Drouwenermond kunnen liefhebbers in de zomer genieten van het Boerenrockfestival. Maar aangezien festijnen tot zeker 1 september niet mogelijk zijn, is het terrein van het Boerenrockfestival omgetoverd tot terras. De komende zomer kunnen er dagelijks 250 mensen terecht op het terras dat afgelopen week uit de grond werd gestamd onder toeziend oog van de veiligheidsregio.

Op het terrein van het Boerenrockfestival in Drouwenermond is een pop-up terras geopend (Rechten: Van Oost Media)

Musea

Ook musea in Drenthe kon zich vandaag weer presenteren voor publiek. Het Gevangenismuseum in Veenhuizen trok vandaag ongeveer 200 bezoekers. "Mensen kunnen thuis een ticket reserveren zodat het hier niet te druk wordt. Het is heel fijn dat we op een veilige manier weer open kunnen. Er zijn wel maatregelen voor nodig zoals eenrichtingsverkeer, vooraf uitgestippelde looproutes en pompjes met handgel maar dat lijkt allemaal goed te gaan. We noteren de gegevens van mensen die ons bezoeken zodat de GGD in geval van nood kan kijken wie hier allemaal geweest zijn. We zijn liever nu wat te voorzichtig zodat we over een poosje de maatregelen kunnen versoepelen, dan dat we de maatregelen later moeten opschroeven", vertelt directeur Peter Sluiter.

Veiligheidsregio Drenthe tevreden

Ondanks dat vandaag de eerste dag is dat de horeca weer open mag en de verwachting was dat het druk zou worden, is Veiligheidsregio Drenthe tevreden. "Het verloopt goed in Drenthe. Het was over het algemeen rustig. Af en toe moest even worden ingegrepen, door mensen er op te wijzen dat ze zich niet aan de coronamaatregelen hielden, maar daarna ging het dan weer goed." Ook over het afgelopen weekend is de Veiligheidsregio tevreden.