Drukte op terras valt mee, maar veel mensen op straat

In Hoogeveen is de horeca blij dat de terrassen weer open mogen. Wel moeten bezoekers van het terras zich eerst even melden voor de vragenlijst en hun handen reinigen.

Werknemers van dit bedrijf in Hoogeveen zijn blij dat het terras weer open mag (Rechten: RTV Drenthe/Kim Stellingwerf)

Bij het Ermerstrand genieten bezoekers op afstand van elkaar, van het weer. De tafeltjes langs het water staan op ruime afstand van elkaar.

Bezoekers van het terras bij Ermerstrand genieten langs het water (Rechten: RTV Drenthe/Andries Ophof)

Bij Herberg 't Plein in Meppel hangen verkeerslichten om aan te geven of de toiletten wel of niet bezet zijn. De route naar het toilet is nogal smal en zo voldoet het toch aan de coronamaatregelen. Als het groene licht brandt zijn beide toiletten vrij. Het verkeerslicht geeft ook aan of het dames- of herentoilet is bezet.

Als de lichten op rood staan zijn beide toiletten bezet (Rechten: Persbureau Meter)

De organisatie van het Boerenrockfestival heeft op hun terrein een pop-up terras geopend. Zo'n 250 mensen kunnen het terras in Drouwenermond bezoeken.