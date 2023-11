Kuilenweg tussen Nieuwediep en Gieterveen voor 1,4 miljoen gerepareerd

De gemeente Aa en Hunze steekt volgend jaar 1,4 miljoen euro in het repareren van een weg tussen Nieuwediep en Gieterveen. De staat van de parallelweg van de N33 is volgens de gemeente zo slecht dat hij direct moet worden aangepakt.

De weg zit vol met kuilen en verzakkingen. Daarnaast staan er bomen dicht op de weg, rijdt er veel vracht- en landbouwverkeer, houdt niet iedereen zich aan de maximumsnelheid van zestig kilometer per uur en is er weinig verlichting.

'Kuilen eruit'

Bij elkaar zorgt dat voor gevaarlijke situaties, vindt Pim Bruggeman, voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Nieuwediep/Bareveld. "Er rijden veel vrachtwagens naar het truckerscafé in Bareveld, maar die kunnen elkaar en personenauto's nauwelijks passeren", legt Bruggeman uit.

Rolde - Anderen als voorbeeld

Door de nieuwe methode kan het overgrote deel van de oude eikenbomen langs die weg blijven staan. Of dat tussen Nieuwediep en Gieterveen ook kan, is nog niet bekend.

'Dure reparatie'

Tijdens de raadsvergadering van vorige week donderdag probeerde Gemeentebelangen Aa en Hunze een stokje te steken voor de investering. Volgens de partij is de weg niet dusdanig gevaarlijk dat er nu al een dure reparatie nodig is.

De gemeente zou in ieder geval eerst de resultaten van de werkzaamheden tussen Rolde en Anderen af moeten wachten, vindt Gemeentebelangen. Alle andere partijen in de gemeenteraad vinden het wel belangrijk dat de weg direct wordt aangepakt en dus kan de investering doorgaan.

'Nu ook andere weg verbeteren'

Voorzitter Bruggeman van de dorpsbelangenvereniging is blij dat de gemeente in ieder geval aan de slag gaat met de bomenlaan, maar hij heeft nog een andere wens. Het gedeelte van de hoofdweg van Nieuwediep tussen de Langestraat en de Zwarteweg is volgens hem hard aan een opknapbeurt toe.