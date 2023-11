Heropende zaak van omgekomen Cas Steenbergen (23) vanavond in Opsporing Verzocht

Bewusteloos in bed

Steenbergen liet in de nacht van 16 op 17 juli, na thuiskomst van festiviteiten bij CH De Wolden, aan zijn moeder weten dat het geen leuke avond was. De volgende dag zou hij uitleggen waarom. Dat moment kwam alleen niet meer. Zijn moeder treft hem de volgende ochtend bewusteloos aan in bed, in een plas bloed met meerdere verwondingen. Steenbergen wordt niet meer wakker en overlijdt een maand later op 23-jarige leeftijd.

Nog altijd is het onduidelijk wat hem precies is overkomen. De politie wilde tot vandaag niet bekendmaken welke informatie heeft geleid tot heropening van het onderzoek. "Dat proberen we in zoveel mogelijk rust te doen", zei een politiewoordvoerder. "Ook voor de ouders. Het heropenen heeft ook grote impact op hen. Dat willen we zorgvuldig en in zoveel mogelijk rust doen."