Cel en beroepsverbod geëist voor aanranding tijdens masseren

Een 56-jarige masseur uit Nijeveen heeft zich volgens het Openbaar Ministerie (OM) schuldig gemaakt aan aanranding. Tegen hem is drie maanden cel geëist en een beroepsverbod van drie jaar.

De man behandelde begin vorig jaar een vrouw die na een operatie klachten had. De vrouw was destijds bevriend met de echtgenote van de masseur. "Ik vertrouwde je volkomen. Ook toen ik kwetsbaar, in een onderbroekje en met wattenschijven op mijn ogen, op de behandeltafel lag", zei de vrouw dinsdag op de zitting in haar slachtofferverklaring.

Lag als verlamd op de tafel

Omdat de eerste behandelingen naar volle tevredenheid verliepen, had ze het eerst niet in de gaten wat er gebeurde. Ze voelde zich aangeraakt op intieme plekken. "Mijn lichaam blokkeerde, ik lag daar als verlamd", vertelde de vrouw.

Na deze behandeling zei ze tegen de masseur: "Wat was dat nou, dat was wel op het randje". Ze kreeg als antwoord dat ze een 'Koninginnebehandeling' had gehad, die 'de volgende keer werd afgemaakt'.

Die opmerking was niet seksueel bedoeld, zei de man tegen de rechter. Een andere klant zat te wachten, waardoor de behandeling minder lang had geduurd. Dit zou hij de volgende keer inhalen, legde hij uit. Met een 'Koninginnebehandeling' bedoelde hij de volle aandacht die hij haar had gegeven. Dat hij haar ontuchtig heeft aangeraakt, ontkent de masseur.

Telefoon doorzocht

Het is het woord van de vrouw tegen het woord van de masseur. Dat is in principe onvoldoende voor een veroordeling. Daarvoor is meer bewijs nodig, buiten de verklaringen van de man en de vrouw. Dit wordt 'steunbewijs' genoemd. En dat is er, zei de officier van justitie. Op 23 februari 2022 is de telefoon van de man doorzocht. Hij wist toen al dat de politie bij hem zou komen, zei de aanklaagster.

Hierop ontbreken volgens de officier van justitie essentiële app-berichten. Berichten die wel zijn gevonden op de telefoon van de aangeefster. De vrouw stuurde hem een bericht dat 'het niet goed voelde wat er gisteren is gebeurd'. De man antwoordde dat het hem speet en ze hoefde niet voor de behandeling te betalen. De toon en de wijze waarop dit gesprek is gevoerd, ondersteunt het verhaal van de vrouw zei de aanklaagster.

Seksuele strekking

Zij heeft de overtuiging dat de handelingen een seksuele strekking hadden. "In strijd met de sociaal ethische norm", zei ze. De man misbruikte zijn professionele overwicht en het vertrouwen dat zij in hem had.

Door te ontkennen neemt hij geen enkele verantwoordelijkheid, zei de aanklaagster. Paul van Jaarsveld noemde als advocaat van de verdachte de verklaringen van de vrouw onduidelijk en niet concreet.

Nooit klachten

Hij wees de rechter erop dat de verdachte op dat moment al tien jaar als masseur werkzaam was. Nooit zijn er klachten geweest, benadrukte de advocaat. De beschuldiging van deze vrouw is opzichzelfstaand, meende de raadsman.

De telefoon is bovendien niet volgens de regels in beslag genomen en kunnen de berichten niet als bewijs dienen, zei Van Jaarsveld. "Dan is er te weinig bewijs voor een veroordeling en moet vrijspraak volgen".