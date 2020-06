'Nieuwe' horeca bij het Ermerstrand van start

Het Ermerstrand was een nieuwe uitdaging voor de Hoogeveense. De horeca rondom de recreatieplas kon wel een upgrade gebruiken. Van 't Hooge heeft een cateringbedrijf in Hoogeveen en verschillende horecazaken in het Noorden. Thialf in Heerenveen bijvoorbeeld, de horeca bij FC Emmen en De Heeren van Coevorden in Coevorden. Zo'n honderd mensen werken er.

Emotionele periode

Het project loopt vast als het coronavirus uit breekt en alle horeca dicht moet. Tot vandaag. De horeca mag weer open en de terrassen mogen gebruikt worden. "Het is hartstikke spannend. We zijn van december tot en met maart bezig geweest. En zo ineens mocht je niets. Het was een periode waarin je het gevoel had dat je de hele tijd je adem in moest houden. We hebben meer zaken en projecten die dicht zijn."

"Toen we twee weken geleden hoorden dat we weer mochten starten, zeiden we steeds: als we maar weer op 1 juni open mogen, als we maar weer wat mogen doen. Ik kan daar nog emotioneel over worden. We kunnen eindelijk weer een beetje adem halen. Ja en onze mensen willen ook graag weer aan het werk."

Horeca was verouderd

Het Ermerstrand is een populaire plek vanwege de zwemplas, maar ook vanwege activiteiten als waterskiën. De horeca is een belangrijk onderdeel en kon wel een impuls gebruiken. "We hebben hier alles vernieuwd. Het was oud en klopte niet. We hebben nu eenzelfde soort terras. Binnen is alles aangepakt. De keuken zijn aangepast om de menukaart uit te breiden."

Samen met bekenden en familie proost ze op een nieuw begin en de start van het project Ermerstrand. "Het is een soort van verliefdheidsgevoel dat een project dat je start, open kan gaan voor het publiek." Nu moet het publiek het nog vinden.

