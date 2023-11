Op de A28 bij Assen is aan het einde van vanmiddag een auto van de weg gereden. Het voertuig belandde ter hoogte van afslag Assen-West in een sloot.

Vanwege het incident is een rijstrook in de richting Groningen afgesloten. Rond de plek waar de wagen van de weg raakte staat een file.

Hoeveel mensen in de auto zaten, en of er gewonden zijn gevallen, is onduidelijk. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren.