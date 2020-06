Wat is dat voor kunstwerk langs de weg? Help ons!

Ken je dat? Je loopt door de stad of rijdt over de provinciale weg, en ziet een kunstwerk staan waarvan je denkt... 'Heuh.... Mooi, maar... wat is het?!'

Daar gaan wij deze zomer iets aan doen. Tijdens de bouwvak zenden we vijf afleveringen uit waarin we op zoek gaan naar de betekenis en het verhaal achter de kunstwerken in onze provincie.

Drents en openbaar

En daar hebben we jouw hulp bij nodig! Want Drenthe staat vol prachtige kunstwerken in de openbare ruimte. Welk kunstwerk zou jij willen voordragen om eens in de spotlights te zetten?

Let op, het is wel belangrijk dat het gaat om een kunstwerk in de openbare ruimte, dus op straat, langs de weg, in een natuurgebied... En natuurlijk moet het in Drenthe staan.

Ook je tips over de verhalen achter kunstwerken zijn welkom. Deze kun je mailen naar zoekhetuit@rtvdrenthe.nl.

Heb je een foto bij je voorgedragen kunstwerk? Deze mag je ook via de mail toesturen.