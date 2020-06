Muzieklijst Harry's Blues zondag 31 mei 2020

Richard Wayne Penniman, aka Little Richard, werd op 5 december 1932 in Macon, Georgia geboren. Richard was het derde kind uit een gezin van zestien en deed in zijn jeugd muzikale ervaring op als pianist in de kerk. Na in 1951 op een talentenjacht ontdekt te zijn, maakte hij enige plaatjes, die echter niet aansloegen. Toen in 1955 de rock-'n-roll-rage op gang kwam, brak hij door met nummers als Tutti Frutti, Long Tall Sally, Lucille en Good golly Miss Molly, die allemaal de status van gouden plaat behaalden. Hij drukte een eigen stempel op de rock-'n'-roll door zijn opzwepende en elektriserende wijze van zingen. Na zijn successen trok hij zich in 1957 terug, toen hij voor een journalist verklaarde dat rock-'n-roll, met zijn obscene teksten en sterk seksuele lading. Maar hij bleef ambivalent. Keerde weer terug naar de muziek en daarna de kerk. Maar zijn muziek is onvergetelijk. De scheurende saxofoon van Grady Gaines begeleidde hem op menig nummer. Little Richard overleed op 9 mei