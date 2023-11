Nieuwe aanbieder van treindienst tussen Groningen en Parijs, mét stop in Assen

Heurotrain heeft zich gemeld om een treindienst tussen Groningen en Parijs te beginnen. Volgens de plannen moeten er vanaf 2027 twee keer per dag treinen tussen Groningen en Parijs, mét een tussenstop in Assen, gaan rijden. Dat schrijft RTV Noord

Arriva ontving in september al groen licht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) voor de aanvraag Groningen - Parijs.

Heurotrain heeft een aanvraag ingediend bij toezichthouder ACM. Het bedrijf is een maand geleden opgericht en heeft Amsterdam als vestigingsplaats.

De aanvraag van Heurotrain heeft in principe geen gevolgen voor Arriva. Als Heurotrain ook een vergunning krijgt, dan zou het een aanvulling zijn op de dienstregeling van Arriva.

Vertrek in vroege ochtend

De Arriva-trein vertrekt 's ochtends om 5.30 uur vanuit Groningen en komt rond 10.40 uur aan op Gare du Nord in Parijs. De vervoerder wil de trein in de voorlopige plannen dus één keer per dag heen en weer laten rijden. In de 'indicatieve dienstregeling', die verplicht moet worden meegeleverd bij de aanvraag, vertrekken de treinen van Heurotrain rond 6.30 en 7.30 uur vanaf het Hoofdstation van Groningen.

De trein van Heurotrain moet er ongeveer 5,5 uur over doen en moet rond 11.50 én 12.50 uur aankomen op Gare du Nord. In de dienstregeling van Parijs naar Groningen vertrekt de trein om 14.00 en 15.00 uur en komen in het begin van de avond aan in Groningen.

1.100 treinreizigers per dag

In de plannen stoppen de treinen van Heurotrain in Assen, Zwolle, Almere, Amsterdam Centraal, Schiphol, Rotterdam Centraal, Antwerpen-Centraal en Brussel-Zuid.

Heurotrain verwacht per trein zo'n 1.100 mensen te kunnen vervoeren. De regeling zou wat hun betreft ingaan op 12 november 2027, dus over vier jaar. Arriva begint - als alles volgens planning gaat - een jaar eerder, in 2026. Overigens geeft de indicatieve dienstregeling slechts de mogelijke dienstregeling aan en staan de exacte vertrek- en aankomsttijden dus nog niet vast.

Arriva juicht concurrentie toe

Arriva is positief over de aanvraag van Heurotrain. "Wij juichen concurrentie altijd toe. Dit is het resultaat van de Europese wetgeving die het mogelijk maakt om treindiensten in open toegang aan te bieden. De markt verzilvert kansen voor meer en nieuwe treinverbindingen. Dit is goed nieuws voor internationale treinreizigers, ook vanuit het Noorden", aldus de woordvoerder van Arriva.

Heurotrain wil overigens ook een verbinding tussen Amsterdam en Londen, zo heeft het bedrijf aangegeven bij ACM.