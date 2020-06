De middelbare scholen zijn weer open: 'Ze moeten nog wel wennen'

De lessen zien er anders uit dan anders. De lengte van lesuren is teruggebracht naar 40 minuten en de leerlingen hebben maar één keer per dag pauze. Ook blijven de leerlingen in de lokalen zitten en gaan de leraren van lokaal naar lokaal.

Fietsenhok opgesplitst

De meeste leerlingen van Stad en Esch hebben er wel zin in, maar "thuiszitten was ook prima".

Voor hoofdconciërge Peter de Visscher is het ook wennen. Bij de ingang vangt hij de leerlingen op en hij geeft de loopbanen aan die ze moeten volgen. "Dit is voor iedereen nieuw, ook voor de kinderen. We hebben zelfs het fietsenhok opgesplitst."

Niet alle leerlingen komen tegelijk op school. "We hebben tweeduizend leerlingen, dat is wel een hele bups tegelijk." De leerlingen gaan daarom de ene week naar school en krijgen de week erop les vanuit huis. Voor de andere groep leerlingen geldt het andersom. "Anders is het zo vol dat je de anderhalve meter niet redt."

De leerlingen lopen naar school (Rechten: Josien Feitsma/RTV Drenthe)

Bovenbouw

Volgens De Visscher is het opengaan van de school ook een proef of het na de zomervakantie zo goed gaat dat de bovenbouwleerlingen ook weer naar school kunnen komen. "Na de vakantie weten we beter hoe het gaat en waar we moeten verbeteren."

De Visscher vindt het goed dat de scholen weer open zijn. "Het is goed voor de leerlingen dat ze weer contact met de docent hebben."

Hij is stiekem ook wel een beetje trots op zijn leerlingen dat ze de eerste dag goed omgaan met de maatregelen. "Je ziet dat de leerlingen er wel op letten en dat ze moeten wennen. In hun vrije tijd kan namelijk meer."