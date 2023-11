Assen en Noordenveld behoren tot de top duurzame aanbesteders

De gemeente Assen en Noordenveld doen het goed wat betreft duurzaam aanbesteden van projecten. Assen staat achttiende in de landelijke top 25 van publieke opdrachtgevers die duurzaam aanbesteden, Noordenveld een plek lager.

Dat blijkt uit onderzoek van Bouwend Nederland. In het onderzoek worden openbaar gepubliceerde aanbestedingen over de afgelopen zeven jaar vergeleken. Daarbij wordt gekeken naar welke instantie het sterkst op duurzaamheid gunt. In de de lijst staan vooral gemeenten, provincies en waterschappen, maar ook een scholenstichting.