Cultuurkeet voor jongeren in Tynaarlo: 'Cultuur kan je wereld groter maken'

"Het is bedoeld om cultuur dicht bij de mensen te brengen", legt Gea Jonker, cultuurcoach van de gemeente Tynaarlo, uit. "Cultuur is voor ons ontmoeten, verbinden en inspireren." In eerste instantie ligt de focus op jongeren. "Samen met sportcoaches, jongerenwerkers en de jongerenraad Tynaarlo gaan we kijken hoe we cultuur dichtbij jongeren kunnen brengen."

Contact met jongeren

In welke vorm, dat is dus nog niet duidelijk. Dat ligt ook vooral aan waar jongeren behoefte aan hebben. Door juist te werken met de jongerenwerkers en sportcoaches kun je de jeugd van Tynaarlo bereiken, is het idee. "Zij kennen de jongeren en kennen de mensen die meer aandacht nodig hebben", legt cultuurcoach Frits Colenbrander uit.

"De coaches weten waar de schoolverlaters zitten en kennen de problematiek. Zij weten ook welke vorm de jongeren aanspreekt, hoe we met mensen in contact komen en hoe we samen communiceren over de dingen die in het leven belangrijk zijn."

Geslaagd project

Een aantal jongeren heeft al een band met dit project, omdat ze meehielpen de keet te verven. Speciaal daarvoor is een professionele graffiti-artiest ingehuurd om samen met de jongeren de oude container mooi te maken. "We hebben er heel duidelijk voor gekozen om dit samen met de jongeren te doen, om zo draagvlak te creëren", legt Colenbrander uit.

Door het werken met de graffiti-artiest weet één meisje nu wat ze wil worden, namelijk ook graffiti-artiest. "Dat is een meisje die in één keer het licht zag en richting heeft gekregen aan haar leven en aan haar studie", zegt Colenbrander met een grote glimlach. "Op dat moment was het project eigenlijk al geslaagd! Eén iemand weet door deze activiteit gewoon wat ze moet doen in haar leven. Ze weet nu waar haar passie ligt."

"We laten jongeren in hun waarde", meent Colenbrander. "Cultuur is erg breed en het is aan ons om daar samen met jongeren creatieve vormen voor te vinden. Daar heb je denk ik ook een creatieve omgeving voor nodig. Eén waar je blij van wordt. Dan ben je ook meer genegen om aan je toekomst te denken en paden te betreden die je voor die tijd nog niet betreden hebt. Cultuur kan je wereld groter maken."

Tekorten in het sociaal domein

Het sociaal domein, waar onder andere jeugdzorg onder valt, is een punt waar de gemeente Tynaarlo al langer over spreekt. In oktober vorig jaar bleek jeugdhulp twee miljoen euro te kort te hebben. Met deze cultuurkeet is de hoop dat de jeugd in Tynaarlo beter te bereiken is. Wellicht kunnen daar kosten mee gespaard worden. "Je kunt beter met iemand praten dan over iemand praten", meent Jonker. "Als je lastige issues bespreekbaar moet maken, dan is cultuur zeker een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Met jongeren gaan praten is misschien ook langdurig beter."

Hoewel de Cultuurkeet in eerste instantie voor jongeren is bedoeld, kunnen alle inwoners van de gemeente Tynaarlo aanspraak doen op de keet. Nu al krijgen de cultuurcoaches vragen binnen over wanneer de keet inzetbaar is in wijken in de gemeente. Tegen de zomervakantie hopen de betrokkenen dat de container daadwerkelijk naar de mensen gebracht kan worden.