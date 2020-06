Hoeve Boschoord ontsnapt ternauwernood aan corona-uitbraak

Het bleef bij de besmetting van een persoonlijk begeleider begin april. Geen van de cliënten is besmet geraakt met het virus. "Ik heb heel wat half doorwaakte nachten gehad. We hebben een portier in dienst die ook bij de slachterij in Groenlo bleek te werken, waar een vijfde deel van de werknemers besmet bleek met corona. Ook zijn er werknemers die klachten hadden en positief waren getest en toch nog een paar dagen zijn komen werken. We zijn een aantal keren langs het randje gelopen. Maar gelukkig tot op de dag van vandaag is nul procent van de cliënten besmet geraakt met het coronavirus. Daar ben ik wel heel erg blij om", zegt Cees Baas, psychiater en hoofd gezondheidsdienst van Trajectum, waar Hoeve Boschoord onder valt.

Hoog sterftecijfer bij besmetting

Voor zover bekend zijn op alle twaalf locaties van Trajectum, met honderden cliënten en medewerkers, in totaal maar zo'n vijf of zes werknemers besmet geraakt en geen enkele cliënt. Hoe lukte het om het virus te beteugelen?

"Door bang te zijn voor het virus. Door te snappen dat het virus dat heerst in China en Italië, ook deze kant op komt. En dat we dat buiten de deur moeten houden. De mensen die bij Trajectum in behandeling zijn, hebben vaak veel lichamelijke klachten zoals overgewicht, suikerziekte, hart- en vaatziekten en longziekten. Dan bedenk je dat die dus een sterftekans zouden hebben van 5 tot 20 procent. Ik schrok wel toen ik dat op een papiertje uit zat te rekenen", aldus Baas. Hij heeft vroeger zelf epidemiologie gestudeerd en is sinds een half jaar verbonden aan Trajectum.

Cliënt Gerard werkt nu weinig/Petra Wijnsema (Rechten: RTV Drenthe)

Nog voordat landelijke maatregelen werden afgekondigd, zat Hoeve Boschoord al op slot. Cliënt Gerard, die ook in de cliëntenraad zit, weet het nog goed. "In het begin was het chaos. Ik wil niet zeggen dat je wereld instort, maar alles verandert van de ene op de andere dag. Vrijdag sta je nog te werken en maandag hoor je dat het werk niet doorgaat. Alles werd afgesloten. Ze wilden ons wel weer aan het werk laten zodat we ons niet zouden vervelen. Ze gingen bij elkaar zitten om te overleggen hoe dat moest. Normaal werkte ik van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur. En dat werd 's ochtends een uurtje en 's middags een uurtje. Als de ene ploeg eruit is, dan moet alles worden schoongemaakt en dan komt de volgende ploeg er in", zegt hij.

Veel beperkingen

Bezoek mocht de kliniek niet meer in. Maar al snel kwamen er telefoons voor beeldbellen. "Daar is veel gebruik van gemaakt. Ik ben zelf ook opa en ik heb twee kleinkinderen. Die zie ik wel met beeldbellen en via Skype, maar je wilt ze ook graag omhelzen en dat gaat niet. Ik hoop dat ze hier straks weer op bezoek mogen komen", aldus Gerard.

Alle verloven werden ingetrokken. Al maanden is Gerard niet in de winkels in de dorpen in de buurt geweest. "Ik ben er niet boos over. Ik weet dat ik kan beeldbellen en communiceren via Skype. Ik kan mijn moeder een brief een schrijven. Ik heb contact met mijn broers. En veel mensen die hier zitten hebben geen contact met hun familie. Het is niet zo dat ik niets kan. Ik kan wel gewoon verder. Maar corona heeft wel mijn wereld op zijn kop gezet", zegt Gerard.

Is Gerard zelf bang om ziek te worden? "Mijn gezondheid is goed, dat scheelt. Maar toen ik hoorde dat iemand was besmet met het coronavirus, een paar afdelingen verderop, had ik wel zoiets van: dat weet ik niet. Als het virus hier binnenkomt weet ik niet hoe het verder moet."

De coronamaatregelen hebben bij Hoeve Boschoord niet tot nauwelijks tot incidenten geleid. Ook al gaat het om cliënten met een IQ tot 80, volgens Baas begrijpen ze heel goed wat ziekte is. Met filmpjes en afbeeldingen zijn de maatregelen aan de cliënten uitgelegd.

Vanaf 6 juni wordt per cliënt gekeken of verlof weer tot de mogelijkheden behoort. Het risico voor de cliënt op besmetting met het coronavirus wordt daarbij meegewogen. "Als mensen buiten de poort gaan en alle veiligheidsmaatregelen begrijpen en naleven, is het veel makkelijker dan als ze mensen gaan aanklampen, langer wegblijven dan was afgesproken of dat we niet weten waar ze geweest zijn. Dan moet je voorzichtiger zijn", zegt Baas.

Bezoek weer welkom

Voor bezoek gelden wel voorwaarden. Zo komt het bezoek niet op de slaapkamer van de cliënt, maar in een speciaal daarvoor ingerichte bezoekersruimte. Iedereen moet zich houden aan de afstands- en hygiënemaatregelen en er zijn regels voor het aantal bezoekers. Meestal maximaal twee.

Cliënten kunnen straks ook weer naar de kapper, fysiotherapeut, tandarts en pedicure. Dat gebeurt zoveel mogelijk op locatie. Als het niet op locatie kan, wordt er 'veilig vervoer' geregeld. Dat betekent: het liefst op de fiets, niet meer dan twee personen in een auto, aandacht voor ventilatie (raam open) en schoonmaken. Als meerdere personen in een busje gaan, moet er ook genoeg ruimte zijn om afstand te houden.

De therapie van Gerard is ook weer opgestart nadat die een paar maanden stil lag. "Van buiten mogen geen mensen naar binnen en van binnen niet naar buiten. Dat was best ingewikkeld. Het is groepstherapie en de groep viel uit elkaar. Nu ben ik aan het beeldbellen met mijn therapeut. Dan heb je toch contact. Iedereen individueel. Als het coronavirus over een aantal maanden wat minder is, dan kunnen we misschien weer bij elkaar op de afdeling komen", zegt hij.

Verblijf Boschoord verlengd

Gevolg van de opgelopen vertraging is dat Gerard langer in Hoeve Boschoord blijft zitten. "Daar had ik eerst wel moeite mee. Zo van: jeetje, dan zit ik hier nog langer", aldus Gerard. Hij verwijt Trajectum verder niets. Deelt zelfs een compliment uit. "Ze hebben het goed opgepakt. Niemand kan er wat aan doen dat het virus is uitgebroken."

Hoe ziet Gerard de toekomst? "Ik heb wel zoiets van: hoe lang duurt dit allemaal nog? Ik ben niet iemand die zich snel verveelt, maar als dit nog maanden duurt, dan word je gewoon stapelgek, denk ik."

